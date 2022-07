Bolton criticó a Petro: Es un error reconocer a Maduro, le da una legitimidad que no merece

Entornointeligente.com /

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump, habló en exclusiva para La W sobre sus más recientes declaraciones de los golpes de Estado en otros países. Durante la conversación también se refirió al próximo gobierno de Colombia y las relaciones con otros Estados.

Por: La W

El también exembajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas se refirió a la posibilidad de reestablecer las relaciones entre Colombia y Venezuela bajo el gobierno del presidente electo Gustavo Petro.

Para Bolton es un «error» reconocer a Nicolás Maduro en medio de la situación política que afronta Venezuela.

«Ya las personas en Colombia votaron, eligieron un nuevo presidente, pero es un error para mí reconocer a Maduro, eso le da una legitimidad que no merece. Ellos no solo se financian del petróleo, sino de drogas ilegales, es una droga que viene de Colombia, que entra a Venezuela y llega a los Estados Unidos por el Caribe, no queremos regresar al pasado, a esta época de los carteles, las guerrillas», aseguró John Bolton.

