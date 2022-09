Bolsonaro usa discurso oficial do bicentenário para pedir votos e defender a sua virilidade

Entornointeligente.com /

Sem muitas surpresas, o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, usou o seu discurso oficial que assinalou o bicentenário da independência do país, esta manhã em Brasília, para apelar ao voto na sua recandidatura. Ao longo do dia, o chefe de Estado ainda vai discursar mais duas vezes junto aos seus apoiantes no Rio de Janeiro e, remotamente, em São Paulo.

A cerimónia protocolar que assinala o feriado mais importante do calendário político brasileiro, este ano com o simbolismo acrescido de se assinalarem 200 anos da independência, ficou marcada pela instrumentalização por parte de Bolsonaro para fazer campanha para a sua reeleição .

«A vontade do povo se fará presente no próximo dia 2 de Outubro, vamos todos votar, vamos convencer aquelas pessoas que pensam diferente de nós, vamos convencê-los do que é melhor para o nosso Brasil», afirmou Bolsonaro num discurso em plena Esplanada dos Ministérios, que pouco antes tinha recebido o desfile militar tradicional. Durante a cerimónia, teve ao seu lado o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, que, tal como outros chefes de Estado de países de língua portuguesa, foi convidado para a cerimónia. A imprensa brasileira destacou, porém, a ausência de representantes dos restantes poderes, como o Congresso ou o Supremo Tribunal Federal, um dos alvos predilectos de Bolsonaro e dos seus apoiantes.

No momento mais bizarro do discurso, Bolsonaro tentou elogiar a mulher, Michelle Bolsonaro, que chamou de «princesa», comparando-a com outras primeiras-damas, embora sem mencionar nenhuma em específico. «Podemos dar várias comparações [entre candidatos], até entre as primeiras-damas. Ao meu lado uma mulher de Deus, de família e activa na minha vida», disse Bolsonaro.

«Tenho falado com homens que estão solteiros: procure uma mulher, uma princesa, se casem com ela, para serem mais felizes ainda», acrescentou. Em seguida, Bolsonaro beijou a primeira-dama e começou a entoar a palavra «imbroxável» [termo calão para designar um homem sexualmente viril] para que fosse repetida pelos seus apoiantes.

Michelle Bolsonaro também se dirigiu às milhares de pessoas que encheram as bancadas na capital brasileira para, à semelhança do marido, defender a sua recandidatura. «Não estamos aqui por poder, muito menos por status: estamos aqui para cumprir um chamado», afirmou, garantindo que «o inimigo não vai vencer».

A senadora Simone Tebet, candidata à presidência, criticou duramente as palavras de Bolsonaro, que acusou de mostrar «desprezo pelas mulheres», e disse sentir-se «envergonhada».

Horas antes, Bolsonaro tinha já feito algumas declarações no Palácio da Alvorada em que referiu vários momentos de crise política, incluindo a imposição da Ditadura Militar, em 1964, ou o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, para dizer que «história pode repetir-se». De fora das intervenções do Presidente ficou qualquer menção à efeméride assinalada esta quarta-feira.

A postura de Bolsonaro foi muito criticada pelos seus adversários políticos, que o acusaram de instrumentalizar as celebrações protocolares do dia da independência do Brasil. O ex-Presidente, Lula da Silva, que lidera as sondagens para as eleições, não participa em nenhuma das acções previstas para esta quarta-feira, mas disse no Twitter que o dia devia ser de «amor e união pelo Brasil». «Infelizmente, não é o que acontece hoje. Tenho fé que o Brasil irá reconquistar sua bandeira, soberania e democracia», acrescentou, sem referir Bolsonaro.

Depois do discurso oficial em Brasília, Bolsonaro vai seguir para o Rio de Janeiro, para onde está marcada uma enorme manifestação promovida pelos seus apoiantes. Com as sondagens a mostrarem um caminho difícil para que venha a ser reeleito nas eleições do próximo mês, o Presidente tem tentado instalar dúvidas quanto à lisura do processo eleitoral.

Os seus críticos vêem a promoção dessa narrativa como a justificação para que Bolsonaro possa vir a rejeitar os resultados das eleições presidenciais, criando uma situação de enorme incerteza política.

LINK ORIGINAL: Publico

