Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Gasolina mais barata JN entrevista Zelensky Miss Brasil 2022 Simple Plan, 20 anos Bolsonaro recebe irmão de petista assassinado e pede desculpas por espalhar fake news sobre o crime, diz deputado Segundo o deputado Otoni de Paula (MDB), que participou do encontro, o presidente prestou solidariedade à família da vítima e se desculpou por dizer que pessoas que chutaram rosto de José Guaranho, o assassino, eram petistas. Por Jornal da Globo

21/07/2022 01h07 Atualizado 21/07/2022

Bolsonaro recebe irmão de petista assassinado e pede desculpas por espalhar fake news sobre o crime

O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta quarta-feira (20) um irmão de Marcelo Arruda, petista assassinado por policial bolsonarista . Segundo o deputado Otoni de Paula ( MDB ), que participou do encontro, o presidente prestou solidariedade à família e pediu desculpas por divulgar informações falsas sobre o crime.

Bolsonaro chegou a dizer que ' petistas encheram ele [Jorge Guaranho] de chutes’.

«O presidente, inclusive, se desculpou por esse fato, porque a primeira informação que ele tinha – errada – e que eu disse a ele a verdade também, e o José também falou, que aquele ato, o chute, não foi um ato provocado por um petista. Foi um ato de um amigo bolsonarista do Marcelo. E, nessa reunião, o presidente se retratou com ele e reconheceu de que aquela fala foi sem a devida informação verdadeira», explicou Otoni.

O encontro foi no Palácio do Planalto e também contou com a presença do ex-senador Magno Malta ( PL ).

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com