Bolsonaro recebe aliados no Planalto para definir estratégia no segundo turno

03/10/2022 13h06 Atualizado 03/10/2022

1 de 2 Bolsonaro durante entrevista após o primeiro turno da eleição de 2022 neste domingo (2) — Foto: Reprodução/GloboNews Bolsonaro durante entrevista após o primeiro turno da eleição de 2022 neste domingo (2) — Foto: Reprodução/GloboNews

O presidente Jair Bolsonaro ( PL ), que disputa a reeleição, recebeu aliados nesta nesta segunda-feira (3) para definir as estratégias para o segundo turno da corrida ao Palácio do Planalto, marcado para o próximo dia 30.

Bolsonaro ficou em segundo lugar no primeiro turno , atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) (48,4% a 43,2%), porém conseguiu votação acima do que previam os institutos de pesquisas e evitou a vitória imediata do petista.

Nesta segunda, Bolsonaro deixou a residência oficial do Palácio da Alvorada por volta das 8h e seguiu até o Palácio do Planalto, onde se reuniu com auxiliares e políticos aliados , como a deputada reeleita Bia Kicis (PL-DF), e o ex-ministro Tarcísio de Freitas ( Republicanos ), que disputará o segundo turno do governo de São Paulo contra Fernando Haddad (PT).

Após o encontro com o presidente, Kicis afirmou que se colocou à disposição para, ao lado da senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF) e da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, ajudar a melhorar o desempenho de Bolsonaro no eleitorado feminino . A deputada diz acreditar que pode auxiliar na virada da corrida presidencial.

«A única coisa que foi falado é que nesse momento vou trabalhar junto com a senadora Damares e com a primeira-dama para a gente levar a voz da mulher pelo Brasil. Uma voz cristã também, eu como católica, a gente sabe que tanto a senadora como a primeira-dama são evangélicas, falam muito bem para público evangélico, eu quero falar pro público católico também, trabalhar para buscar voto que é o que importa agora», disse a parlamentar.

2 de 2 A deputada reeleita Bia Kicis (PL-DF) em entrevista após reunião com Bolsonaro após o 1º turno — Foto: Guilherme Mazui/g1 A deputada reeleita Bia Kicis (PL-DF) em entrevista após reunião com Bolsonaro após o 1º turno — Foto: Guilherme Mazui/g1

Apoios nos estados

O ex-secretário de Comunicação Fábio Wajngarten, integrante da campanha à reeleição, também esteve no Planalto e afirmou que vai desenhar a estratégia do segundo turno . Ministros do governo, a exemplo de Ciro Nogueira (Casa Civil) e Fábio Faria (Comunicações), também auxiliam neste trabalho.

A campanha de Bolsonaro aposta que terá ainda nesta semana o apoio declarado do governador reeleito de Minas Gerais , Romeu Zema ( Novo ), que no primeiro turno não esteve no palanque do presidente. Lula venceu a eleição em Minas Gerais .

Bolsonaro quer o empenho no Rio de Janeiro do governador reeleito Cláudio Castro (PL), e a campanha confia que presença de Tarcísio no segundo turno em São Paulo poderá ampliar a votação do presidente no maior colégio eleitoral do país.

A campanha também acredita que será possível fazer uma aliança com ACM Neto na Bahia ( União Brasil ), que disputará o segundo turno contra Jerônimo Rodrigues (PT). A intenção é reduzir a vantagem de Lula na Bahia .

