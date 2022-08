Entornointeligente.com /

Bolsonaro quer emplacar trégua com TSE e ouve que ministro da Defesa é 'Pazuello 2' Presidente dá aval a interlocutores para tentar diálogo com futuro presidente da Corte, Alexandre de Moraes. Gafes do general Paulo Sérgio – como o pedido urgentíssimo para acessar informações das urnas eletrônicas que já estavam disponíveis – dificultam o diálogo. São Paulo

Com a saída de Edson Fachin e a entrada de Alexandre de Moraes no comando do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – prevista para 15 de agosto –, o presidente Jair Bolsonaro ( PL ) deu aval ao QG da reeleição para tentar costurar uma trégua com a Corte a dois meses do pleito. Tudo, claro, nos bastidores – até porque, publicamente, o presidente precisa do discurso de embate.

Bolsonaro encarregou interlocutores de buscar um acordo com Moraes, para vender a narrativa de que o TSE teria cedido a pleitos dos militares em relação ao sistema eleitoral . Por outro lado, o QG da reeleição – comandado pelo Centrão – aposta na trégua com o Judiciário como uma forma de evitar mais desgaste do presidente, que segue atrás nas pesquisas eleitorais .

Integrantes do Planalto e ministros do TSE e do Supremo Tribunal Federal ( STF ) confirmam ao blog que interlocutores de Bolsonaro têm buscado os magistrados e avaliam que Moraes, diferentemente de Fachin, tem excelente relação com militares da ativa.

Esses magistrados avaliam, entretanto, que é difícil Moraes topar qualquer acordo que desautorize Edson Fachin ou seja uma armadilha para bolsonaristas divulgarem mentiras sobre as urnas eletrônicas .

E mais: o ministro da Defesa de Bolsonaro, general Paulo Sérgio, está desmoralizado junto a ministros da Corte, após duas gafes consecutivas:

primeiro, pediu acesso urgentíssimo ao código-fonte das urnas eletrônicas, embora eles já estivessem disponíveis havia 10 meses ; pouco depois, teve de engolir a exclusão, pelo TSE, do coronel Ricardo Sant’Anna – que divulgava informações falsas sobre as urnas – do grupo de fiscalização do processo eleitoral.

Bolsonaro ouviu de ministros do STF que a atuação do general para desacreditar as urnas – feita a mando de Bolsonaro –, repete o roteiro de descrédito de outro militar que foi trabalhar no governo: Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde que, no auge da pandemia, questionou o que chamou de «angústia» pela vacina contra a Covid-19.

«Ele é o Pazuello 2», ironiza um magistrado.

Nesse cenário, interlocutores de Bolsonaro apostam que o canal para melhorar a relação com o TSE é José Levy, que foi Advogado-Geral da União (AGU) e vai trabalhar no gabinete de Alexandre de Moraes.

A questão é que Levy deixou o cargo pois não concordava em subscrever medidas negacionistas de Bolsonaro em relação à pandemia, e tem mais relação com ministros do TSE e do STF do que com integrantes do governo.

