Bolsonaro pediu a Biden ajuda para conseguir reeleição, diz agência Bloomberg Segundo a agência, que atribui informação a fontes, durante encontro na quinta (9) Bolsonaro disse a Biden que planos de Lula, líder nas pesquisas, vão contra interesses dos EUA. Por g1 — Brasília

12/06/2022 13h14 Atualizado 12/06/2022

1 de 1 Bolsonaro e Biden durante encontro nos EUA. — Foto: JN Bolsonaro e Biden durante encontro nos EUA. — Foto: JN

O presidente Jair Bolsonaro pediu ao presidente dos EUA, Joe Biden , ajuda para conseguir a reeleição em outubro, informou a agência de notícias «Bloomberg».

A agência, que atribui a informação a «pessoas familiarizadas com o assunto», que pediram para não ter a identidade revelada, informa ainda que, no encontro, que ocorreu na quinta (9) , Bolsonaro disse a Biden que os planos do pré-candidato do PT à presidência e líder nas pesquisas , o ex-presidente Lula , vão contra os interesses dos norte-americanos.

Ainda de acordo com a «Bloomberg», uma das fontes consultadas relatou que, diante do pedido de ajuda de Bolsonaro, Biden mudou de assunto.

O encontro privado entre Bolsonaro e Biden ocorreu em Los Angeles, para onde o presidente brasileiro viajou na semana passada para participar da Cúpula das Américas , encontro que reúne chefes de Estado e de governo da região.

Bloomberg: Bolsonaro teria pedido ajuda a Biden para se reeleger

Foi a primeira reunião bilateral entre os dois presidentes. Biden assumiu o governo dos EUA em janeiro de 2021, após derrotar o então presidente Donald Trump .

Bolsonaro é aliado de Trump e deu apoio público ao adversário de Biden durante as eleições norte-americanas de 2020. Depois, apoiou a tese de que a derrota de Trump se deveu a fraude .

No Brasil, Bolsonaro tem feito ataques às urnas eletrônicas e a membros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que vai conduzir as eleições de outubro. O presidente também tem colocado em dúvida a segurança das eleições.

De acordo com a «Bloomberg», durante o encontro Biden enfatizou a importância de preservar a integridade das eleições brasileiras.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

