Bolsonaro participa de missa em Brasília com ministros e integrantes de campanha

06/09/2022 12h17 Atualizado 06/09/2022

1 de 1 Presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de ministros, participou de missa em Brasília — Foto: Alexandro Martello/g1 Presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de ministros, participou de missa em Brasília — Foto: Alexandro Martello/g1

O presidente Jair Bolsonaro participou nesta terça-feira (6) de uma missa em uma paróquia militar na região central de Brasília.

A missa foi realizada na paróquia militar São Miguel Arcanjo e Santo Expedito. Ministros de Estado, entre os quais Paulo Guedes (Economia), e integrantes da campanha à reeleição, como o candidato a vice Braga Netto, também estiveram no local.

Na chegada, Bolsonaro cumprimentou integrantes da paróquia. Ele não falou com a imprensa.

Bolsonaro fez um discurso em determinado momento da missa. Ele disse que pede a Deus para que o povo não experimente «as dores do comunismo».

«Peço a Ele que o nosso povo não experimente as dores do comunismo. E então rezo o Pai Nosso. E nesse Pai Nosso, eu peço a Ele mais do que sabedoria. Eu peço forças para resistir e coragem para decidir», disse o presidente.

O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, fez a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios.

O trecho da Bíblia lido pelo ministro diz que «nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem pederastas, nem ladrões, nem avarentos, nem beberrões, nem insolentes, nem salteadores terão parte no reino de Deus».

O padre, durante o sermão, também disse que é preciso ter cuidado com os «perigos do comunismo».

