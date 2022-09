Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Fantástico Concurso do INSS Funeral de Elizabeth II Loterias Bolsonaro participa de funeral da Rainha Elizabeth II Antes, ao deixar a residência oficial do embaixador do Brasil em Londres, presidente se irritou ao ser questionado sobre uso das viagens com fins eleitorais. Por g1

19/09/2022 06h54 Atualizado 19/09/2022

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e a primeira-dama, Michelle, chegaram por volta das 6h45 desta terça-feira (19) à Abadia de Westminster, onde o corpo da rainha Elizabeth II é velado por autoridades públicas.

Mais cedo, ao deixar a residência oficial do embaixador do Brail em Londres, Bolsonaro se irritou e ao ser questionado sobre o uso da viagem para fins políticos – na véspera, ele discursou para apoiadores e disse que ganharia a eleição presidencial em 1º turno.

«Você acha que eu vim aqui fazer política?»

Diplomatas relatam desconforto com postura de campanha de Bolsonaro no Reino Unido

Esta reportagem está em atualização

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com