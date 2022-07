Entornointeligente.com /

Bolsonaro participa da Marcha para Jesus e passeio de moto em Uberlândia Presidente chegou à cidade por volta das 16h, depois de voo atrasar. Ele se reuniu com pastores, empresários e autoridades locais. Por Guilherme Gonçalves e Juliana Netto, g1 Triângulo e Alto Paranaíba — Uberlândia

09/07/2022 18h37 Atualizado 09/07/2022

1 de 2 Presidente foi saudado por apoiadores motociclistas após a chegada no Aeroporto. — Foto: Guilherme Gonçalves/g1 Presidente foi saudado por apoiadores motociclistas após a chegada no Aeroporto. — Foto: Guilherme Gonçalves/g1

O presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve na tarde deste sábado (9) em Uberlândia , na 28ª edição da Marcha para Jesus . O evento gospel, organizado pelo Conselho de Pastores (Conpas) da cidade, teve concentração no estacionamento do Estádio Municipal Parque do Sabiá. A estimativa era de que o presidente chegasse à cidade por volta das 13h, mas o voo pousou no Aeroporto de Uberlândia somente por volta das 16h.

Mais cedo, o presidente também esteve na Marcha para Jesus de São Paulo, de onde embarcou para a cidade do Triângulo Mineiro.

Logo após chegar à cidade, Bolsonaro participou de um passeio de moto organizado por apoiadores, que saiu da Avenida Doutor Vicente Salles Guimarães, passando também pela Floriano Peixoto, João Naves de Ávila e Segismundo Pereira, até chegar ao Parque do Sabiá, em um percurso de aproximadamente 5km.

2 de 2 Bolsonaro participa da 28ª Marcha para Jesus, em Uberlândia — Foto: Guilherme Gonçalves/g1 Bolsonaro participa da 28ª Marcha para Jesus, em Uberlândia — Foto: Guilherme Gonçalves/g1

Pouco antes de subir ao trio elétrico da Marcha para Jesus, o presidente se reuniu com pastores, empresários e autoridades locais. Já no caminhão, recebeu as bênçãos de religiosos. Ele falou por aproximadamente 5 minutos aos fieis, concentrando-se na pauta religiosa. Ainda no trio elétrico, acompanhou o trajeto por algumas vias do entorno até por volta das 18h45.

O presidente não falou com a imprensa.

A expectativa é de retorno à Brasília ainda na noite deste sábado, já que não há nenhum compromisso oficial em outros municípios da região.

