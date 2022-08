Bolsonaro no JN: 'Quando alguns falam em fechar o Congresso, é liberdade de expressão deles', diz candidato sobre apoiadores pedirem golpe e novo AI-5; trecho

Entornointeligente.com /

22/08/2022 21h59 Atualizado 22/08/2022

Jair Bolsonaro responde a pergunta sobre manifestação de apoiadores

Em entrevista ao Jornal Nacional , nesta segunda-feira (22), o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro ( PL ) foi perguntado sobre manifestação de apoiadores que defendem um golpe. Na resposta, Bolsonaro afirmou que não há nenhum ruído em manifestações de apoiadores e considera liberdade de expressão (assista no vídeo acima) .

«Você vê as manifestações nossas sem qualquer ruído, uma lata de lixo sequer virada nas ruas. Eu considero como liberdade de expressão. Essas… Artigo 142. O que é artigo 142? É um artigo da Constituição que eu não entendo da maneira como alguns pouquíssimos entendem. Quando alguns falam em fechar o Congresso, é liberdade de expressão deles, eu não levo para esse lado», disse Bolsonaro.

«E, para mim, isso aí faz parte da democracia, não posso é eu ameaçar fechar o Congresso ou o Supremo Tribunal Federal. Então, Bonner, eu não vejo como nada demais, vejo como liberdade de expressão, como alguns falam em AI-5. Nem existe mais AI-5. Você querer punir alguém por ter levantado uma faixinha no meio da multidão, AI-5, isso aí é uma coisa que no meu entender não leva a lugar nenhum.»

Bolsonaro aparece em segundo lugar nas intenções de voto no primeiro turno com 32%, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada em 18 de agosto. O levantamento aponta que em primeiro lugar está o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 47%.

Próximos entrevistados

Bolsonaro abriu a série de entrevistas do Jornal Nacional com os presidenciáveis. Ciro Gomes (PDT) participará na terça (23); Lula (PT) na quinta (25); e Simone Tebet (MDB) na sexta (26).

Receberam convite os cinco candidatos mais bem colocados na pesquisa divulgada pelo Datafolha em 28 de julho: Lula, Bolsonaro, Ciro, Tebet e André Janones (Avante), que depois retirou a candidatura.

Um sorteio realizado em 1º de agosto com representantes dos partidos definiu as datas e a ordem das entrevistas.

