Bolsonaro no JN: 'As promessas foram frustradas' pela pandemia, pela seca e pela guerra, diz candidato sobre a economia; trecho

22/08/2022 22h06 Atualizado 22/08/2022

Jair Bolsonaro responde a pergunta sobre economia

Em entrevista ao Jornal Nacional , nesta segunda-feira (22), o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro ( PL ) foi perguntado sobre ter xingado ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre seu plano econômico prometido em 2018, que focaria em «inflação baixa, taxa de juros menor e dólar menor» (assista no vídeo acima) .

«Primeiro, as promessas foram frustradas pela pandemia, por uma seca enorme que tivemos no ano passado e também pelo conflito da Ucrânia com a Rússia. Se você pegar os dados de hoje, você vê o Brasil como talvez o único país do mundo com uma deflação. Um país onde vai ter uma inflação menor que, por exemplo, a Inglaterra, menor que os Estados Unidos», disse.

Bolsonaro afirmou ainda que os números da economia são «fantásticos» quando comparados a outros países do mundo e, que se as dificuldades econômicas fossem exclusivas do país, poderia ser considerado responsável.

«Você vê também que a taxa de desemprego tem caído no Brasil. Os números da economia são fantásticos, levando-se em conta o resto do mundo. Se fosse apenas o Brasil com esse problema, eu seria o responsável», disse.

O atual presidente ainda ressaltou que seus planos na economia para um eventual novo mandato seriam exatamente os mesmos que o prometido em 2018. Ele destacou algumas das reformas econômicas realizadas no início do governo, chamando-as de «vacinas» para a economia.

«O que nós pretendemos fazer é continuar exatamente na política que vínhamos fazendo desde 2019. A grande ‘vacina’ a favor da economia em 2019 foram reformas, como, por exemplo, da previdência. Foi, por exemplo, a lei da liberdade econômica, foi a modernização das ‘NRs’, das normas regulamentadoras. Milhares de normas, nós deixamos de lado, nós revogamos», afirmou o candidato.

«Então, a grande reforma da economia, a grande ‘vacina’, foi feita em 2019, que fez com que nós pudéssemos suportar 2020. (…) Isso é sinal de que? Competência da equipe econômica.»

Bolsonaro aparece em segundo lugar nas intenções de voto no primeiro turno com 32%, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada em 18 de agosto. O levantamento aponta que em primeiro lugar está o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 47%.

Próximos entrevistados

Bolsonaro abriu a série de entrevistas do Jornal Nacional com os presidenciáveis. Ciro Gomes (PDT) participará na terça (23); Lula (PT) na quinta (25); e Simone Tebet (MDB) na sexta (26).

Receberam convite os cinco candidatos mais bem colocados na pesquisa divulgada pelo Datafolha em 28 de julho: Lula, Bolsonaro, Ciro, Tebet e André Janones (Avante), que depois retirou a candidatura.

Um sorteio realizado em 1º de agosto com representantes dos partidos definiu as datas e a ordem das entrevistas.

