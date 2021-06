Bolsonaro mintió tres mil 151 veces tras asumir en Brasil

Entornointeligente.com / Brasilia, 17 jun (Prensa Latina) El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, impuso marca histórica de tres mil 151 declaraciones mentirosas o distorsionadas en 896 días en el poder, reveló hoy la agencia verificadora Aos Fatos, citada por el sitio lula.com.br. La página web del exmandatario Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva aseguró que Bolsonaro miente casi cuatro veces al día.

Eso sucede ‘en un país en el que una parte considerable de la población no puede ni siquiera hacer tres comidas diarias y acaba teniendo que tragarse un guiso de noticias falsas’, denunció. Aos Fatos hizo un seguimiento de las declaraciones del exmilitar desde el día de su investidura como jefe de Estado en enero de 2019 hasta el pasado 15 de junio. Dividido en 26 temas, el banco de archivos de la agencia, según el portal Brasil 247, ‘es un verdadero recorrido por el infierno de la mentira y permite visualizar cómo Bolsonaro puso el pie en el acelerador desde el año pasado y comenzó a ametrallar falsedades sin parar’. Las afirmaciones oficiales del gobernante no son la única línea de producción de farsas utilizada en la fabricación de fake news (noticias falsas) y sentimientos mentirosos en Internet. En este caso se menciona como el 12 de junio se tuvo un gran ejemplo de cómo funciona la industria de invenciones. Las diputadas Carla Zambelli y Bia Kicks, asistentes de primer orden del presidente en materia de mentiras, publicaron en sus redes que había más de 300 mil motocicletas registradas en una manifestación pro Bolsonaro y el Libro Guinness estaría allí para verificar ‘la mayor caravana de motos del mundo’. Se creó una expectativa y se trabajó con el compromiso de las personas, por encima de las apariencias. Durante el evento, empezaron a aparecer algunos videos, con encuadres muy concretos, y pronto Internet se vio invadido por perfiles falsos que difundían el mayor desfile de motocicleticas del planeta. Había millones en Internet, casi un billón. Y, según el análisis técnico y el recuento de las motos en un audiovisual, en realidad serían seis mil 253. El acto de Bolsonaro en Sao Paulo reunió a unos 12 mil motociclistas, de acuerdo con una estimación del Departamento de Seguridad Pública del estado. Desde entonces, Aos Fatos comprueba las piezas de desinformación que intentaban engañar al público, al utilizarse imágenes de manifestaciones en otros países o incluso sugiriendo que la aglomeración habría sido registrada en el Libro Guinness de records. Reclamada por agencias de control, periodistas y similares, la edición de hechos superlativos niega que hubo ‘intento oficial’ de marca y precisa que los eventos ‘con motivación política’ no pueden ni siquiera obtener tal título. Para Brasil 247, como Bolsonaro mintió tres mil 151 veces desde que asumió la presidencia, vale la pregunta: ¿puede entrar en el Libro Guinness como el mayor mentiroso del mundo?

LINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com