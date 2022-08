Entornointeligente.com /

Bolsonaro imitou paciente com falta de ar durante transmissões ao vivo na internet em 2021 Em entrevista ao JN nesta segunda-feira (22), Bolsonaro foi questionado sobre o tema. Ele disse: 'Eu queria que você botasse no ar essa… eu imitando falta de ar'. Veja abaixo o presidente, no auge da pandemia, em 2021, imitando uma pessoa sentindo falta de ar, um dos sintomas mais graves da Covid. Por g1

22/08/2022 23h49 Atualizado 23/08/2022

Relembre o momento em que Bolsonaro imitou uma pessoa passando mal por causa da Covid-19

O presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu, em entrevista ao Jornal Nacional nesta segunda-feira (22), que fosse apresentado algum vídeo em que ele imitasse um paciente com falta de ar.

«Eu queria que você botasse no ar essa… eu imitando falta de ar», disse o presidente à apresentadora Renata Vasconcellos, que havia afirmado antes: «Sobre o seu comportamento, as frases que eu mencionei, imitando pacientes com falta de ar, muitos viram isso como sinal de falta de compaixão».

Em duas lives, em 18 de março de 2021 e em 6 de maio do mesmo ano, o presidente simula um paciente sem oxigênio. A falta de ar era um sintoma comum de Covid em 2020 e em 2021, no pior período da pandemia, antes da disseminação da vacina contra a doença –o que fez desabar o número de casos graves e mortes.

Ainda no final de 2020, falando a apoiadores ao chegar no Palácio da Alvorada, Bolsonaro ridicularizou quem pegou Covid com piada homofóbica. Ele diz: «estou com Covid», e ri.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

