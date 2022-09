Bolsonaro foi a Nova Iorque falar para o Brasil

Entornointeligente.com /

A apenas 12 dias da eleição que vai servir de referendo à forma como Jair Bolsonaro tem liderado o Brasil nos últimos quatro anos, o Presidente brasileiro subiu ao púlpito da Assembleia Geral das Nações Unidas, nesta terça-feira, para fazer um discurso, diante de uma plateia mundial, que podia ter sido feito num comício de campanha para algumas dezenas de pessoas em qualquer estado brasileiro. Sobre a guerra na Ucrânia – afinal, o assunto que serve de pano de fundo à reunião em Nova Iorque –, Bolsonaro não se distinguiu do seu principal adversário eleitoral, Lula da Silva, com ambos a apelarem a um cessar-fogo e ao fim das sanções internacionais e do «isolamento económico» da Rússia.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com