Bolsonaro fala em 'varrer' o PT 'para o lixo' em dia marcado por assassinato de petista e pedidos de pacificação

09/09/2022 18h19 Atualizado 09/09/2022

1 de 1 Bolsonaro durante discurso em Araguatins (TO) — Foto: Divulgação Bolsonaro durante discurso em Araguatins (TO) — Foto: Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro, em discurso de campanha no Tocantins nesta sexta-feira (9), chamou o PT de «praga» e defendeu «varrer» o partido para o «lixo da história».

A declaração ocorre em um dia marcado pelo assassinato de um petista por um bolsonarista no interior do Mato Grosso, durante uma briga política.

O assassinato gerou manifestações de candidatos à Presidência, que pediram pacificação do ambiente político e eleitoral do país. Bolsonaro, que cumpriu agenda também no Maranhão ao longo do dia, ainda não se pronunciou sobre o caso.

Na cidade de Araguatins (TO), o presidente e candidato à reeleição, elegiou medidas defendidas pelo seu governo. Uma delas foi a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias ou Serviços. Esse foi um dos momentos em que ele atacou o PT, partido de seu adversário na disputa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

«Votaram contra essa redução no Senado todos os senadores do PT. Essa praga sempre está contra a população. Esse pessoal não produz nada, só gera desgraça para o povo brasileiro. Com essa nossa reeleição, com a eleição do Dimas aqui paro governo do estado, podem ter certeza, varreremos para o lixo da história esse partido, dito dos trabalhadores, mas na verdade é composto por desocupados», atacou Bolsonaro.

Briga e morte no Mato Grosso

De acordo com a Polícia Civil mato-grossense, Rafael Silva de Oliveira, de 24 anos, matou o colega Benedito Cardoso dos Santos, de 42, durante uma discussão política na cidade de Confresa, a 1.160 km de Cuiabá. Rafael é bolsonarista e Benedito defendia o ex-presidente Lula.

Rafael foi preso. Na delegacia, ele disse que deu ao menos 15 facadas na vítima. Segundo a polícia, Rafael ainda usou um machado para tentar decapitar Benedito. Os dois trabalhavam como cortadores de lenha em uma propriedade rural e começaram a discutir após o jantar.

«Eles haviam acabado de jantar e fumavam um cigarro juntos, quando começaram a discussão. Os dois estavam sozinhos no barraco onde moravam», disse o delegado responsável pelo caso, Victor Oliveira, em entrevista ao g1 e à TV Centro América.

«O que levou ao crime foi a opinião política divergente. A vítima estava defendendo o Lula, e o autor defendendo o Bolsonaro», completou o delegado.

Reação de presidenciáveis

Entre os quatro presidenciáveis mais bem colocados nas pesquisas eleitorais, apenas Bolsonaro não se manifestou sobre o caso.

Veja o que disseram os demais:

Lula (PT)

«É com muita tristeza que soube da notícia do assassinato de Benedito Cardoso dos Santos, na zona Rural de Confresa. A intolerância tirou mais uma vida. O Brasil não merece o ódio que se instaurou nesse país. Meus sentimentos à família e amigos de Benedito.»

Ciro Gomes (PDT)

«Mais uma vítima da guerra fratricida, semeada por uma polarização irracional e odienta que pode inundar de sangue o nosso solo. Abaixo a violência política. O Brasil quer paz!»

Simone Tebet (MDB)

«O presidente, como representante do povo, precisa clamar por paz e união. A incitação ao ódio leva à violência, que faz mais uma vítima. Chega de briga! Chega de divisão! Enquanto eles separam o Brasil, nós vamos uni-lo com amor e coragem!»

