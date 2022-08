Bolsonaro «es una copia mal hecha de Trump», dice Lula

Entornointeligente.com /

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo este lunes que su principal rival en las elecciones de octubre, el mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, «es una copia mal hecha» de Donald Trump, al que asimiló por cuestionar el sistema electoral y difundir falsas informaciones. En su primer encuentro con la prensa internacional desde que lanzó su candidatura, el izquierdista, favorito en los sondeos, prometió en Sao Paulo hacer del cambio climático una «prioridad» y restablecer las relaciones internacionales que Bolsonaro tensó durante su mandato, si gana las elecciones. «Estoy convencido de que en Brasil el resultado electoral será acatado sin ningún cuestionamiento», aseguró Lula, consultado sobre el riesgo de que Bolsonaro no acepte una eventual derrota. Bolsonaro «ha mentido, ha difundido noticias falsas, ha desafiado a las instituciones (…) es una copia mal hecha de Trump», dijo Lula, en referencia a los cuestionamientos del expresidente estadounidense durante la campaña y después de ser derrotado por Joe Biden en los comicios de 2020. «Trump también intentó evitar aceptar el resultado. (Sus seguidores) intentaron invadir el Capitolio. Y tuvo que ceder», añadió Lula, que vistió traje y corbata, un atuendo inusual para el exlíder sindicalista. Bolsonaro ha cuestionado sin pruebas la fiabilidad de las urnas electrónicas en Brasil. Aunque el sábado moderó el tono al afirmar que, de no ser reelegido, el resultado «se respeta». Lula, de 76 años, lidera la carrera electoral con 47% de la intención de voto contra 32% de Bolsonaro, de 67, según un sondeo del Instituto Datafolha. El acuerdo UE-Mercosur Lula destacó que si gana luchará «seriamente» contra la deforestación y los incendios, asumiendo «compromisos internacionales» contra el cambio climático y acabando «con la minería ilegal». La minería y las actividades agropecuarias ilegales están detrás de la deforestación en la Amazonía, que ambientalistas y opositores atribuyen a «políticas anticlima» de Bolsonaro. Desde la asunción de Bolsonaro en 2019, la deforestación anual media en la Amazonia aumentó 75% respecto a la década anterior, según datos oficiales. Quien gane las elecciones, dijo Lula, tendrá además «la inmensa tarea de recuperar las relaciones internacionales» de Brasil, cuyo gobierno actual cosechó críticas globales, especialmente por sus políticas ambientales. Lula dijo que, de ganar, trabajará para «fortalecer la relación de América del Sur», donde victorias recientes de la izquierda en países como Chile y Colombia «demuestran que el pueblo latinoamericano no quiere más fascistas dirigiendo el continente». También dijo que buscará concretar el acuerdo comercial entre el Mercosur -Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay- y la Unión Europea, pero «no es necesario tener prisa».

