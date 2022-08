Bolsonaro dice que carta a favor de democracia vale menos que papel higiénico

Entornointeligente.com /

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó que el manifiesto en defensa de la democracia que fue leído este jueves en multitudinarios actos en todo el país apoyados por empresarios, sindicalistas, estudiantes y académicos «vale menos que papel higiénico». El líder ultraderechista, que aspira a ser reelegido en las elecciones de octubre próximo, calificó las manifestaciones en defensa de la democracia de hoy como actos de campaña promovidos por los partidarios del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, el gran favorito a imponerse en los comicios. «Creo que a la ‘carta por la democracia’ que fue leída en los mítines del PT (Partido de los Trabajadores de Lula) le rasgaron algunas de sus páginas en dictaduras como las de Cuba, Nicaragua y Venezuela», afirmó el mandatario en un mensaje que publicó en sus redes sociales y al referirse a países gobernados por antiguos aliados de Lula. Bolsonaro agregó que el PT dice defender la dictadura pero no repudia esas dictaduras y que, además, propone que Brasil también adopte un «control» sobre los medios de comunicación y las redes sociales, como dice que ocurre en los citados países. «Brasil ya tiene su carta por la democracia: la Constitución. Esa es la única carta que importa para garantizar el Estado democrático de derecho, pero fue justamente ella la que fue atacada por los que ahora promueven un texto paralelo que, para efectos legales, vale menos que papel higiénico», afirmó. El mensaje fue una referencia a la decisión del PT de oponerse a la Constitución de 1988. «O la izquierda repentinamente se arrepintió de sus amenazas crónicas a nuestra democracia, como las redes de corrupción, los ataques a la propiedad privada y la promoción de actos violentos, o se trata de una jugada electoral desesperada», concluyó. El líder ultraderechista ya había dicho en su tradicional directo por redes sociales de los jueves que la Constitución es la «mejor» carta de defensa de la democracia, que no puede ser sustituida por cualquier «pedazo de papel». «Ya que el símbolo máximo del PT (Lula) firmó la carta, junto con su joven mujer, yo me pregunto: ¿El PT firmó la Carta de 1988? ¿El PT firmó la Constitución de 1988?», afirmó. Los actos en defensa de la democracia promovidos en todo el país fueron una respuesta a los ataques de Bolsonaro al proceso electoral brasileño a menos de dos medes para los comicios. Desde que los sondeos muestran el claro favoritismo de Lula, al que le atribuyen el 47 % de la intención de voto, Bolsonaro, con un 30 %, viene poniendo en duda, sin ninguna prueba, la credibilidad del sistema electrónico de votación que Brasil utiliza desde 1996 e insinuando que puede propiciar fraudes. «Tenemos un presidente que es muy hostil a la democracia. El acto de hoy demuestra que esa aventura de ruptura no es aceptable», afirmó a Efe el jurista Oscar Vilhena, principal articulador de uno de los manifiestos de defensa de la democracia, que ha reunido casi un millón de firmas desde que fue divulgado el 26 de julio.

