Bolsonaro dá início à campanha eleitoral em Juiz de Fora Presidente desembarcou no Aeroporto da Serrinha na manhã desta terça (16). Candidato à reeleição cumpre agenda no município onde sofreu atentado durante ato de campanha em 2018. Por Carol Delgado, Victória Jenz e Fellype Alberto, g1 Zona da Mata — Juiz de Fora

16/08/2022 10h38 Atualizado 16/08/2022

1 de 2 Bolsonaro se reuniu com pastores evangélicos ao desembarcar em Juiz de Fora (MG) — Foto: Gabriel Landim/g1 Bolsonaro se reuniu com pastores evangélicos ao desembarcar em Juiz de Fora (MG) — Foto: Gabriel Landim/g1

O presidente Jair Bolsonaro ( PL ) chegou nesta terça-feira (16) a Juiz de Fora (MG) para o lançamento da campanha à reeleição.

O candidato do PL desembarcou por volta das 10h no Aeroporto da Serrinha, onde participou de um culto com pastores evangélicos e discursou para apoiadores.

No discurso, transmitido em uma rede social do presidente, Bolsonaro disse que o governo «não errou» durante a pandemia da Covid-19, que matou mais de 681 mil pessoas no Brasil .

A condução da crise sanitária pelo governo foi alvo de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Senado, que atribuiu 9 crimes a Bolsonaro . A CPI da Covid pediu o indiciamento de Bolsonaro pelos supostos crimes de epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo e incitação ao crime, entre outros.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) já pediu o arquivamento de sete das dez apurações preliminares sobre Bolsonaro abertas a partir das conclusões da CPI da Covid.

Bolsonaro estava acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro; do general Braga Netto, candidato a vice, na chapa que encabeça; e do senador Carlos Viana, candidato do PL ao governo de Minas Gerais.

Congressistas mineiros e o senador Flavio Bolsonaro ( PL -RJ), filho do presidenciável, também acompanham Bolsonaro na agenda em Juiz de Fora .

No mês passado, Bolsonaro visitou a cidade mineira pela primeira vez desde que levou a facada durante a campanha eleitoral de 2018.

Relembre: Pela 1ª vez em Juiz de Fora após a facada, Bolsonaro diz não ter responsabilidade sobre desemprego no Brasil

Atentado

2 de 2 Imagem de arquivo mostra Jair Bolsonaro após ser esfaqueado durante uma campanha em Juiz de Fora, foto de arquivo — Foto: Raysa Leite/AFP Imagem de arquivo mostra Jair Bolsonaro após ser esfaqueado durante uma campanha em Juiz de Fora, foto de arquivo — Foto: Raysa Leite/AFP

O atentado ocorreu em 6 de setembro de 2018 , quando Jair Bolsonaro fazia campanha de rua como candidato a presidente da República e participava de um ato no Centro de Juiz de Fora .

Autor do ataque, Adélio Bispo foi preso no mesmo dia e, segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), confessou ter sido o autor da facada – ele está detido até hoje. A Polícia Federal (PF) concluiu em dois inquéritos que ele agiu sozinho no crime.

Jair Bolsonaro leva facada durante ato de campanha em Juiz de Fora Adélio, autor da facada em Bolsonaro, passa por perícia médica e pode ter liberdade determinada pela Justiça

Em laudo divulgado em 2019, Adélio foi diagnosticado com transtorno delirante permanente , o que não permite a punição criminal. O homem foi considerado inimputável e segue em internação.

Nova perícia

Uma nova perícia médica de Adélio Bispo foi realizada no dia 25 de julho . A avaliação dos peritos da Justiça Federal deverá determinar sobre condição clínica e se deve haver a cessação ou permanência da internação – o que pode resultar na liberdade dele. O resultado precisa sair até o próximo dia 15 de setembro.

