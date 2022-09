Bolsonaro critica tribunal que devolveu direitos políticos a Lula

Entornointeligente.com /

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, criticou esta segunda-feira o Supremo Tribunal Federal (STF), que devolveu os direitos políticos do seu rival Luiz Inácio Lula da Silva em 2021, quando anulou duas condenações por corrupção ao ex-Presidente.

«O julgamento será por ações e omissões. Qualquer um que trabalhou contra seus semelhantes, ou que se absteve de ajudar quando podia, de acordo com as escrituras, para os crentes, terá o seu veredicto. E não haverá pessoas como alguns do Supremo – vão dizer que estou criticando o STF – para absolver uma pessoa e torná-la elegível» , disse Bolsonaro, numa clara alusão a Lula da Silva, o seu principal adversário nas eleições brasileiras.

O presidente do Brasil falava à saída da residência oficial do embaixador brasileiro em Londres, para onde viajou com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, para assistir ao funeral de Estado da rainha Isabel II na abadia de Westminster.

Subscrever «Participei na missa, fique em silêncio o tempo todo. Quem acredita sabe que um dia chegará o dia deles. Todos terão o seu ponto final aqui. Todos sem exceção», afirmou Bolsonaro, diante de um grupo de seguidores e jornalistas a quem criticou por levantarem a possibilidade de estar em campanha. «Você acha que eu vim aqui para fazer política», perguntou Bolsonaro aos jornalistas, visivelmente irritado.

«Porquê a insistência de querer colocar um ladrão de volta à Presidência? Alguém acha maravilhoso ser presidente? Expulsar um ladrão, com toda essa quadrilha, para fora da Presidência» , disparou Bolsonaro, que garantiu que o Brasil está livre de corrupção há «três anos e meio» sem, no entanto, mencionar as suspeitas de corrupção contra si, familiares e aliados políticos.

No próximo mês de outubro, brasileiros são chamados às urnas para eleger o seu novo Presidente após quatro anos convulsivos em que Lula da Silva recuperou os seus direitos políticos após ser libertado da prisão e ver as suas sentenças anuladas no âmbito da operação Lava Jato, que investigou casos de corrupção na petrolífera estatal Petrobras.

A última sondagem divulgada pelo Datafolha na quinta-feira da semana passada mostra que Lula da Silva tem 45% das intenções de voto para a primeira volta, contra 33% de Bolsonaro.

A eleição presidencial no Brasil tem a primeira volta marcada para 02 de outubro e a segunda, caso seja necessária, no dia 30.

Atualmente, dez candidatos disputam as presidenciais brasileiras: Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes, Simone Tebet, Luís Felipe D’Ávila, Soraya Tronicke, Eymael, Leonardo Pericles, Sofia Manzano e Vera Lúcia.

