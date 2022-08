Entornointeligente.com /

Bolsonaro acerta ao falar de corrupção no governo Lula, mas erra ao atacar mulheres na figura da jornalista Vera Magalhães, avaliam aliados

29/08/2022 00h27 Atualizado 29/08/2022

Aliados do presidente Jair Bolsonaro avaliam que o presidente da República se saiu bem ao aproveitar a primeira fase do debate deste domingo (29) para falar de corrupção no governo Lula e acuar o ex-presidente petista. Mas alertam que ele errou «feio» ao atacar as mulheres na figura da jornalista Vera Magalhães, ao partir para o ataque pessoal contra a profissional.

A primeira parte estava dentro da estratégia da equipe do presidente. Atacar Lula, principalmente relembrando os esquemas de corrupção durante o governo petista.

A tática deu certo, na avaliação dos ministros de Bolsonaro, tanto que o ex-presidente, em vez de responder diretamente, preferiu ficar lembrando das realizações de seu governo e dizer que a população tem saudades dos seus tempos no Palácio do Planalto.

Bolsonaro, mais de uma vez, fez questão de falar que Lula esteve envolvido em corrupção. E chegou a dizer que o ex-presidente mentia. Naquele momento, o ex-presidente não fez nenhum ataque direto de casos de corrupção no atual governo e preferiu ficar lembrando dos números melhores na economia em sua administração.

A segunda parte, porém, estava na lista de temas e comportamento que Bolsonaro deveria evitar a todo custo: fazer comentários e adotar posicionamentos que pudessem aumentar a sua rejeição no eleitorado feminino.

Só que ele foi exatamente na direção oposta da sugerida pela sua equipe. Ao responder uma pergunta da jornalista Vera Magalhães, da TV Cultura e «O Globo», Bolsonaro partiu para os ataques pessoais contra a profissional, a quem já atacou durante o seu mandato.

A jornalista teve o apoio dos candidatos Ciro Gomes e principalmente das candidatas Soraya Thronicke e Simone Tebet . As duas fizeram questão de ressaltar que é exatamente disso que o Brasil não precisa neste momento: um presidente que estimula a violência contra as mulheres.

Nos bastidores, as críticas de Bolsonaro à jornalista geraram desconforto na equipe do presidente. Se ganhou pontos ao atacar Lula, Bolsonaro perdeu ao partir para cima da jornalista, reforçando a imagem de um presidente que age com agressividade diante de mulheres.

Simone Tebet elegeu Bolsonaro como seu principal alvo

De olho no eleitorado do atual presidente da República, a candidata do MDB, Simone Tebet, escolheu Jair Bolsonaro como seu principal alvo no debate. Foi ela quem buscou mais criticar Bolsonaro do que os demais candidatos, inclusive o ex-presidente Lula.

Os ataques diretos a Bolsonaro fazem parte da estratégia da candidata do MDB. Na avaliação de sua equipe, ela tem condições de crescer entre indecisos e também em uma parcela do eleitorado que hoje opta pelo presidente da República.

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) tem entre seus apoiadores empresários e eleitores ligados ao agronegócio, uma base que também apoia o atual presidente da República. Por isso, a equipe da emedebista avalia que ela pode crescer nas pesquisas de intenção de voto tendo uma postura ofensiva em relação a Bolsonaro.

Na última etapa do debate, por sinal, ela fez questão de repetir diversas vezes que Bolsonaro mente e relatou diversos episódios em que o presidente da República foi acusado de dar declarações e tomar posições contra mulheres. Bolsonaro tentou rebater as acusações da senadora, mas não respondeu concretamente nenhuma das críticas de Simone Tebet.

Lula tentou atrair apoio de Ciro, mas recebeu críticas

O ex-presidente Lula tentou atrair o apoio do candidato do PDT, Ciro Gomes, elogiando pessoalmente o seu oponente, na busca de tê-lo a seu lado num segundo turno. Não sem fazer uma crítica à decisão do pedetista em 2018, que, na fase final da campanha naquele ano, foi para Paris.

Em resposta, Ciro não estendeu a mão ao petista, dizendo que não era o caso de levar as discussões para o lado pessoal, relembrando as críticas que tem feito a Lula sobre desvios e casos de corrupção no governo petista. Durante o debate, Ciro Gomes optou por manter sua linha de ataques aos dois candidatos que lideram as pesquisas, Lula e Bolsonaro.

Atacar os dois faz parte da estratégia do candidato do PDT, na busca de tentar furar a polarização prematura da eleição presidencial em torno do atual presidente da República e o ex-presidente petista. Ciro ainda não conseguiu ultrapassar os dois dígitos nas pesquisas de intenção de voto e busca voltar a crescer tirando votos de Lula e Bolsonaro.

Já o candidato petista tenta atrair o apoio de Ciro e de seus aliados. Até agora, porém, o candidato do PDT não tem lançado gestos na direção de apoiar o ex-presidente num eventual segundo turno caso ele não vá para a fase da eleição. Lula, no entanto, tem recebido nos bastidores sinalizações de pedetistas de que o PDT pode apoiá-lo em um segundo turno.

