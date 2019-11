Bolsonaro acaba com assinaturas do jornal Folha de S. Paulo nos órgãos governamentais – Cm ao Minuto – Correio da Manhã

Entornointeligente.com /

O Presidente do Brasil anunciou que os órgãos governamentais vão deixar de assinar e distribuir a Folha de São Paulo, o jornal de maior circulação no país, e ainda advertiu os anunciantes, num novo confronto com a imprensa. "Determinei que todo o Governo federal rescinda e cancele a assinatura da Folha S. Paulo. A ordem que eu dei [é de que] nenhum órgão do meu Governo vai receber o jornal aqui em Brasília. Está determinado", disse Jair Bolsonaro, citado pela imprensa local. "Não vamos gastar mais dinheiro com esse tipo de jornal. E quem anuncia na Folha S. Paulo presta atenção, está certo?", advertiu o chefe de Estado. Há 46 minutos Bolsonaro acaba com assinaturas do jornal Folha de S. Paulo nos órgãos governamentais

