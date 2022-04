Bolsonaristas comemoram compra de Twitter por Elon Musk

Entornointeligente.com /

25/04/2022 17h00 Atualizado 25/04/2022

1 de 1 A conta do twitter de Elon Musk é vista ao lado do logotipo do Twitter — Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration A conta do twitter de Elon Musk é vista ao lado do logotipo do Twitter — Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Bolsonaristas comemoraram a compra do Twitter por Elon Musk, o homem mais rico do mundo .

A transação estimada em US$ 44 bilhões (cerca de R$ 215 bilhões). O negócio deve ser concluído ainda neste ano: precisa da aprovação formal dos acionistas da empresa e dos órgãos regulatórios.

Musk e Bolsonaro são críticos a qualquer tipo de moderação de conteúdo nas redes sociais.

Ministro das Comunicações do governo Bolsonaro, Fábio Faria parabenizou Musk: «Mais uma vez você está a dois passos na frente dos outros players e agora faz um gesto ao mundo e em defesa da liberdade».

Carla Zambelli citou frase do próprio Musk segundo a qual espera que os «piores críticos» dele permaneçam no Twitter, «porque é isso que significa liberdade de expressão».

Bia Kicis disse que a compra é um importante passo na «luta pelas liberdades».

