Bolsonarista mata lulista em discussão

Uma discussão entre um eleitor de Jair Bolsonaro e um apoiante de Lula da Silva terminou com a morte do segundo, em Confresa, localidade rural de 32 mil habitantes a 1200 km de Cuiabá, a capital do Mato Grosso, no centro oeste do Brasil. Depois do crime, Rafael Oliveira, 24 anos, ainda filmou o corpo de Bendito dos Santos, 44, e tentou decapitá-lo. A polícia mantém-no preso.

Segundo a polícia, o trabalhador rural confessou o assassinato, alegando que, em dado momento, a discussão ficou acalorada e ambos os envolvidos trocaram socos. Diante das agressões, o rapaz alegou ter «saído de si» e matado o colega de trabalho com golpes de faca no rosto da vítima. O delegado Higo Oliveira contou que a polícia foi chamada pela manhã após encontrarem o cadáver e que o assassino tentou fugir mas foi encontrado e levado à esquadra.

O bolsonarista Rafael Silva de Oliveira, de 24 anos, foi preso preventivamente nesta quinta-feira por matar a facadas e tentar decapitar o petista Benedito Cardoso dos Santos, de 42 anos, na zona rural do município de Confresa, em Mato Grosso. pic.twitter.com/GK2UCfHARt

Subscrever Ainda de acordo com o delegado, após o crime, Oliveira tentou decapitar Santos com um golpe de machado mas não conseguiu concluir o ato. No telemóvel do criminoso, há imagens da vítima já morta.

«Foi com muita tristeza que soube da notícia do assassinato de Bendito Cardoso dos Santos, na zona rural de Confresa. A intolerância tirou mais uma vida. O Brasil não merece o ódio que se instaurou nesse país. Meus sentimentos à família e aos amigos de Bendito», reagiu Lula nas redes sociais. Para o candidato do PT, «o país caminha para uma selvageria que até então desconhecíamos, é uma demonstração do clima de ódio estabelecido no processo eleitoral. Uma coisa totalmente anormal».

Para Simone Tebet, candidata do MDB, o candidato do PL à reeleição, Jair Bolsonaro, «instiga o ódio». Ciro Gomes, do PDT, considerou Bendito dos Santos «mais uma vítima da guerra fratricida e da polarização odienta».

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, apontou o dedo a Bolsonaro. «O assassino é você», disse. «A um dia de se completar dois meses do assassinato do Marcelo Arruda, do PT, por um bolsonarista, outro bolsonarista assassinou com facadas um apoiante do Lula, no Mato Grosso. O comando de violência que dá Bolsonaro para extirpar Lula e os petistas leva a isso. O assassino é você, Bolsonaro».

A 10 de julho, em Foz de Iguaçu, no estado do Paraná, Marcelo Arruda, tesoureiro do PT, foi assassinado enquanto festejava o aniversário por um bolsonarista, Jorge Guaranho, que invadiu a celebração armado.

No dia 7 de setembro um padrasto espancou o enteado por este ter publicado num grupo de whatsapp da família um meme com Bolsonaro.

O carro onde circulava o juiz que mandou prender Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação de Bolsonaro, foi atacado e um apoiante do presidente despejou com um drone fezes e urina sobre a assistência de um comício de Lula.

Numa faculdade em Campinas, palestrantes de direita foram impedidos de falar por estudantes militantes de esquerda.

Nas eleições de 2018, o candidato Jair Bolsonaro foi alvo de ataque à faca durante arruada em Juiz de Fora.

