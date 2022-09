Entornointeligente.com /

Bolsonarista é agredido ao passar de carro com adesivo de Lula vestido de presidiário na porta de evento petista Rodrigo Duarte parou o carro em frente ao Clube dos Tamoios, onde o candidato Lula era aguardado para participar de um evento. Apoiadores do PT pegaram o celular que ele filmava a provocação. Por g1 Rio

09/09/2022 13h06 Atualizado 09/09/2022

Bolsonarista se envolve em confusão na porta de evento petista em São Gonçalo

Uma confusão envolvendo um bolsonarista e apoiadores de Luiz Inácio Lula da Sila (PT) terminou em confusão em frente ao Clube dos Tamoios, em São Gonçalo , na Região Metropolitana do Rio, na manhã desta sexta-feira (9).

A entrada do clube estava repleta de apoiadores da candidatura do petista, que participava de um comício para evangélicos no local. A confusão ocorreu antes da chegada de Lula ao evento.

Um homem que se identificou como Rodrigo Duarte passou bem devagar em frente ao clube, com o carro adesivado com foto do candidato Bolsonaro (PL) no vidro da frente e uma foto do candidato Lula vestido de presidiário no vidro de trás.

Apoiadores do petista chegaram a dar socos no carro, enquanto ele passava pela porta do clube. O motorista então, parou e desceu do carro. E com o celular, começou a filmar a multidão.

Segundo testemunhas, Rodrigo começou a perguntar quem iria bater no carro, enquanto fazia vídeos com o celular.

Duarte então foi cercado, teve o celular retirado das mãos e acabou levando um soco, que tirou sangue de sua cabeça.

A briga foi contornada por policiais militares que faziam o patrulhamento na região. Ninguém foi preso.

Apoiador de Lula morto no Mato Grosso

Na noite desta quarta-feira (7), um homem identificado como Benedito Cardoso dos Santos, de 42 anos, foi assassinado com golpes de faca e machado durante uma discussão por questões políticas .

Ele era apoiador do candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O autor do crime, Rafael Silva de Oliveira, de 22 anos, é apoiador do atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL). As informações são da Polícia Civil.

