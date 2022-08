Bolsas de Valores: ¿Por qué invertir hoy es una buena oportunidad?

Entornointeligente.com /

A pesar de este escenario, de acuerdo a Jorge Guillén, profesor de ESAN Graduate School of Business, se presentan oportunidades de inversión en las Bolsas. «Si bien este año ha sido negativo para las Bolsas, se espera que muchas de las acciones recuperen su valor. En consecuencia, esto podría ser una oportunidad para comprar acciones con un costo relativamente bajo», señala Guillén. A propósito de obtener ganancias a largo plazo, se recomienda invertir en las grandes tecnológicas y en los commodities relacionados a materia prima. No obstante, el consejo principal es analizar el mercado y consultar a un experto, sobre todo si no se cuenta con el conocimiento técnico antes de una compra. Sin embargo, el especialista advierte que no se puede asegurar un retorno positivo, ya que los mercados son volátiles y se comportan según la coyuntura. Por tanto, recomienda a quienes deseen invertir que, en primer lugar, lo hagan con un dinero excedente a su presupuesto. Es decir, que no lo van a necesitar en el corto o mediano plazo. Asimismo, menciona que el inversionista debe ser paciente, dado que es incierto el tiempo de recuperación del valor de las acciones. «Para todos aquellos que tienen un excedente de dinero, tengan paciencia. En el 2020, la Bolsa cayó y se recuperó hasta en un 200% en poco tiempo. Por ejemplo, Tesla y Disney tuvieron una fuerte recuperación hacia el 2021. Actualmente, no veo algo así, sino algo parsimonioso, dado que esta vez los precios de las acciones no han caído mucho», explica Guillén. Finalmente, para quienes invirtieron antes de la caída de los precios de las acciones, el experto sugiere no vender, sino esperar a que el mercado se estabilice para que puedan obtener ganancias. Más en Andina: PBI del Perú creció 3.3% durante el segundo trimestre del 2022, impulsado por los sectores de minería y pesca ?? https://t.co/WarTyHJ0gK pic.twitter.com/KY0VCQ6raE

