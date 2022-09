Bolsa de Tokio cae más de un 2 % en la apertura

Entornointeligente.com /

El principal índice de la Bolsa de Tokio , el Nikkei, cayó en torno a un 2,2 % en la apertura de la sesión de hoy , tras las fuertes caídas de Wall Street a finales de la semana pasada y en medio de la preocupación por la desaceleración económica mundial.

Transcurrida la primera hora y media de negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, acumulaba una caída del 2,24 % ó 605,25, hasta 26.548,58 enteros.

El Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, bajaba un 2,06 % ó 39,44 puntos, y se situaba en 1.876,68 unidades.

El parqué tokiota abrió fuertemente a la baja arrastrado por una renovada preocupación de la economía mundial ante las subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense (Fed) y varios bancos centrales europeos.

Las pérdidas estaban encabezadas por los sectores de la minería, los equipos de transporte y textiles.

El gigante tecnológico japonés Sony aglutinaba el mayor volumen de operaciones en el arranque y sus acciones caían en torno a un 4,06 % en la primera hora y media.

Le seguía por transacciones el fabricante de equipos de análisis para semiconductores Lasertec, que se dejaba un 1,63 %. EFE

