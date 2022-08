Bolsa: Credicorp considera atractivos sectores minero, de consumo y electricidad

Entornointeligente.com /

Comentó que el índice general de la bolsa limeña cae 5.8% en lo que va del año, después de un inicio prometedor, por factores internos y externos. Entre los aspectos internos destacó el ruido político y los retiros de fondos que gestionan las administradoras de fondos de pensiones (AFP), y entre los factores externos las alzas de tasas de interés de los bancos centrales en el mundo para contrarrestar el avance de la inflación. Ese desempeño negativo en el año es liderado por acciones de minería y de construcción, en tanto que los papeles de electricidad y financieros son los de mejor desempeño en el año y los más resilientes, refirió. También señaló que el PER de la BVL (ratio precio/utilidad) de 7.8 veces indica que hay una buena oportunidad para comprar acciones de empresas a precios bajos y con buenos fundamentos. El retail local (pequeños inversionistas) se mantiene en compra neta desde mayo, en tanto que las AFP e inversionistas institucionales extranjeros fueron los vendedores netos en julio, indicó. La venta (de acciones en cartera) de las AFP se explicaría por el sexto retiro de fondos previsionales, que implicaría una salida potencial de 8,100 millones de dólares (25% de fondos administrados), sostuvo. «Esto agrega presión a la baja a la bolsa y se espera ya no ocurran más retiros a futuro», comentó. Empresas en bolsa En otro momento, resaltó los buenos resultados de las empresas en bolsa, debido a la recuperación económica y altos precios de metales. Se está saliendo de la pandemia, y la actividad económica está más fortalecida, de forma parecida a la que se tenía antes de la pandemia, comentó. «La gente sale, compra, viaja, se moviliza y eso ayuda a la actividad económica», agregó. En el caso de los metales, si bien los precios del cobre y de algunos otros metales han bajado, los precios promedio de casi todos este año se siguen manteniéndose sobre el promedio del año pasado, con excepción de la plata, dijo. En el primer trimestre del 2022 los ingresos (de las empresas en bolsa) subieron 20% año a año y en el segundo trimestre de este año habría ocurrido un alza de 13%, proyectó. El margen Ebitda del primer trimestre del 2022 fue de 32%, igual al trimestre previo, y en el segundo trimestre de este año habría sucedido una caída de 25%, explicada por los menores precios de los metales y la presión generalizada en costos, indicó. El margen neto del primer trimestre de este año fue de 23%, extraordinariamente alto por factores puntuales, y en el segundo trimestre del 2022 se habría ubicado en 9%, similar a niveles prepandemia, anotó. Hacia adelante será importante monitorear la evolución en precios de metales y las presiones al alza en costos, aún así se sigue encontrando valor en las empresas, comentó. Sectores en bolsa En otro momento, comentó que los sectores que más interesan o tiene más valor son minería, electricidad, de consumo y de construcción, y en este último las cementeras. «Minería, consumo y electricidad liderarían el desempeño en utilidades en el 2022», anotó. El sector minero es interesante por los altos precios de metales, la recuperación de la producción y el lanzamiento de nuevos proyectos, los cuales impulsarían los resultados. Consumo y electricidad destacan porque la recuperación económica brindaría soporte a los resultados, aunque aún no se alcanzarían máximos recientes, dijo. «Esperamos moderación en el sector electricidad en los siguientes años, por una moderación en la inversión privada», agregó. El rubro de la construcción es interesante por los altos niveles de ahorro de las familias, programas de apoyo del gobierno y la nueva normalidad por el covid-19 que impulsaría la autoconstrucción, señaló. «No obstante, esperamos una moderación tras los altos niveles del 2021 y la desaceleración de la inversión», añadió. Dividendos A continuación, señaló que los mejores resultados financieros permiten una mayor retribución a los accionistas. «El retorno por dividendo (últimos 12 meses) del índice general se ubica en 7%, más de tres veces el retorno entregado hace cinco años», destacó. Estos mayores retornos por dividendo se observan en empresas vinculadas a la minería, electricidad y de construcción, precisó. Entonces, existen empresas peruanas bien manejadas que presentan buenos fundamentos y precios para invertir, pero hay que monitorear los factores internos y externos, refirió. «Creemos que es buen momento para entrar (en la bolsa)», agregó. Finalmente, comentó que es posible que la bolsa cierre en positiva este año y los sectores que alentarían ese avance serían electricidad, minería, de consumo y de construcción. Más en Andina: ?? Conoce cinco consejos para ahorrar en el pago de impuestos https://t.co/ZPqky92vZ3 Cada vez más los peruanos vienen realizando sus pagos de impuestos y acceden a los beneficios de la formalización, destacó la jefa de Contabilidad del Estudio Fuentes, Greta Hidalgo. pic.twitter.com/oeuI7goWkR

