Bollette, Crisostomo: famiglie e imprese guardino a mercato libero

Entornointeligente.com /

MILANO, 04 OTT – «Quello che è successo è che il fenomeno dell’incremento del costo dell’energia si è manifestato in modo deflagrante principalmente sul mercato tutelato». Lo ha detto il presidente di Enel, Michele Crisostomo, intervenendo ai lavori del Made in Italy Summit del Sole 24 Ore e Financial Times in collaborazione con Sky Tg24. A coloro che sono ancora sul mercato tutelato «consiglierei di guardare alle offerte che ci sono sul mercato libero. Al momento il mercato libero esprime ancora delle tariffe che sono inferiori a quelle del mercato tutelato. Lo dico perché strutturalmente in questo momento i prezzi che si trovato sul mercato tutelato sono superiori a quelli del mercato libero. E questo consiglio vale sia per le famiglie ma anche per le imprese. Bisogna iniziare a guardare non solo sull’offerta migliore ma anche sulla necessità di misure di efficientamento energetico. E questo è uno sforzo che imprese e famiglie devono fare». (ANSA).

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com