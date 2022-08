Bolivia reporta 45 enfermos de viruela símica

Entornointeligente.com /

23 de agosto de 2022.- Bolivia cifra hoy en 45 el número de contagiados con la viruela del mono, todos reportados como «estables», según el más reciente informe del Ministerio de Salud y Deportes. «Todos los pacientes están estables, todos los pacientes están controlados, estamos cerrando la jornada con dos casos más; los últimos casos se han presentado en Santa Cruz», aseguró el ministro de Salud, Jeyson Auza. Enfatizó el titular que los pacientes se encuentran estables y en proceso de recuperación. Agregó que existe una gran posibilidad de que los contagiados ya no vuelvan a contraer este padecimiento. «Ellos ya no son contagiables -sostuvo la autoridad-, superando la enfermedad es muy difícil que ellos se vuelvan a reinfectar de la misma patología, a menos que exista una mutación o un cambio en lo que conocemos de la enfermedad». Según la fuente, el departamento de Santa Cruz registra el mayor número de contagiados con 40 positivos, seguido de Cochabamba con tres, La Paz y Potosí con uno y el resto de los territorios están libres de este mal. En declaraciones al canal Bolivia TV, la sanitarista Evelín Fortún expresó que no hay motivos para alarmarse pues el país cuenta con los necesarios medios de diagnóstico, e incluso ya se dio de alta a un primer paciente. «No obstante, no se debe bajar la guardia, es preciso mantener las medidas de bioseguridad para seguir trabajando». Al referirse a las formas de contagio, insistió en que la vía es el contacto cercano piel a piel, y los síntomas son compatibles a los de otras enfermedades. Mencionó dolores de cabeza, musculares, fatigas, y principalmente las lesiones cutáneas. Recomendó que a partir de estos elementos es recomendable acudir de inmediato a los centros asistenciales. Comentó que eso ocurrió con el infectado que ya se recuperó, quien ante el alerta del Ministerio de Salud y Deportes concurrió a recibir atención y el resultado fue satisfactorio. Desde el punto de vista clínico, la primera etapa de esta patología es silenciosa y se extiende de 10 a 21 días. En la tercera brotan las lesiones en la piel. El país altiplánico detectó el primer caso de viruela símica el 1 de agosto del año en curso y según se informó se trata de un paciente del sexo masculino, quien se infectó por el contacto con un ciudadano canadiense.

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com