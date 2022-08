Bolivia, donde la norma de tránsito es sólo una sugerencia

Entornointeligente.com /

Cada miércoles, en la avenida Cristo Redentor, de la ciudad de Santa Cruz, al final de la tarde se empieza a preparar una singular competencia. Poco a poco, y generalmente delante las casas importadoras de cada marca, se van formando las «escuderías» Volkswagen, Lada, Mazda, Mitsubishi, Toyota, BMW, etc. Son grupos mixtos, aunque predominan los varones, la mayoría prende parlantes que amplifican la música. No faltan algunos asadores, algunos tragos y una que otra despide ciertos conocidos olores a extrañas sustancias no muy bien consideradas por la ley. Cuando llegan las sombras de la noche y el tráfico empieza a disminuir en esta céntrica vía, inician algo así como ensayos de velocidad. Algunos motociclistas junto a sus coquetas acompañantes realizan peligrosos zigzags en medio de sorprendidos conductores. A veces ellos llevan cascos, ellas casi nunca. Los motores resuenan a varias cuadras a la redonda a semejanza del zumbido de un zancudo amplificado a la enésima potencia. Si no ha sucedido ningún inconveniente mayor, al llegar la medianoche, en esta avenida, popularmente conocida como Banzer, empieza una especie de procesión motorizada. Desde diversos puntos del segundo, anillo las «escuderías» o, para algunos, los teams, se dirigen hacia el cruce Banzer y tercer anillo interno. Resulta toda una exhibición de deportivos, todoterrenos, motocicletas, clásicos, etc. Una vez posicionados en ese punto, empiezan las miradas desafiantes y los diálogos entre líderes que esperan a saber si «aparecerán los Delta esta noche». Si no vienen «los Delta», entonces se inician las competencias de cuarto de milla. Los retadores se alinean delante del semáforo. Esperan que llegue la luz verde. Y salen disparados buscando vencer al oponente atravesando primero la meta marcada por el otro semáforo a unos 400 metros. Una meta que se debe hallar a no más de cinco cuadras de una conocida estación policial

Rápidos y furiosos 10 Para estos jovenzuelos y no tan jovenzuelos, probablemente se trate de la versión reality de Rápidos y furiosos, parte 10, protagonizada por ellos mismos. Para los vecinos del entorno, uno más de los diversos peligros a los que el ritmo boliviano de violaciones a las normas los ha acostumbrado. Tal es así que uno de ellos recuerda su llamado a un conocido y aguerrido periodista de televisión. «Le conté lo que estaba sucediendo y me respondió: ‘Ah, ¿volvieron? Es que eso ya no es noticia acá. A ver si me podés mandar un video o algo así. Por ahí lo pongo’». Todo, incluido el bullicio que desvela a quienes al día siguiente trabajan, queda a merced de que el grupo policial Delta venga este miércoles. A veces también la lluvia se encarga de evitar estas competencias clandestinas que se realizan en pleno centro cruceño. Justamente acá, en la mayor capital boliviana, donde, como en tantas partes del país, las normas de tránsito parecen tener simplemente el carácter de sugerencia. Cuentan los competidores de estos cuartos de milla que, cuando vienen los Delta, algunos se van a otras avenidas, algo más distantes. Cuentan los vecinos que varios accidentes fatales suman en el historial de esta práctica que «ya no es noticia». Aseguran que pasaron simplemente como eso, como «accidente de tráfico en la avenida Banzer por falla humana o mecánica». Que «no es difícil para quien dispone de vehículos de 60 mil o 70 mil dólares o motocicletas de 25 mil callar esas cosas». De todas maneras, por mucho que tuvieran más repercusión, la costumbre al peligro del tráfico vial cruceño está marcada en línea recta por la avenida Banzer o Cristo redentor. Esta importante arteria de Santa Cruz de la Sierra se conecta directamente con la carretera que va hasta las ciudades de Warnes y Montero. Es parte de la ruta nacional que llega hasta Cochabamba y La Paz. Pero justamente en la vía a Warnes, de aproximadamente 20 kilómetros, se halla uno de los tramos más transitados y peligrosos del país. Así lo establece un informe de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) que clasifica al tramo como el tercero con más tráfico en Bolivia, con 26.500 vehículos diarios en 2019.

Las carreteras de la muerte Por esa ruta, es sencillo advertir otra antología de faltas y hasta delitos de tránsito impunes y cotidianos cometidos por conductores, peatones y autoridades. En medio de un nuevo boom de motocicletas, no resulta extraño, por ejemplo, ver el paso de estos vehículos ocupados por tres y hasta cuatro personas. Una o dos de ellas suelen ser niños y, obviamente, viajan sin casco de seguridad. Otros osados aventureros de la ruta resultan los desvalidos peatones que usan esta zona cada vez más poblada y unida a la capital cruceña. Prácticamente no existen pasarelas peatonales en los 20 kilómetros, entonces cruzan la doble vía a la carrera con paso de escala sobre la barrera de seguridad incluido. En el otro extremo del terror se hallan camiones con todas las variantes de sobrecarga conocidas: carrocerías colmadas, remolques o semirremolques, volquetas con áridos, camiones con los tres trenes de llantas en rodamiento. No sólo su voluminosa presencia implica un peligro añadido en medio del paso veloz de otros vehículos, sino que su peso va destruyendo asfalto. Para colmo, durante las noches, es posible advertir en esta zona y otras posteriores del conurbano cruceño varios kilómetros sucesivos sin luminarias que funcionen. Para variar, no pocos de los conductores apelan a poderosas luces que al menor descuido pueden enceguecer a quien viaja en sentido contrario. «Es hoy la ruta más peligrosa de Santa Cruz —dice Pablo Arnold, un conocido transportista—. Es otra de las ‘carreteras de la muerte’. En Argentina o Chile, por cualquiera de esos delitos, el vehículo es inmediatamente detenido. Reflectores en los autos, camiones circulando con todas sus llantas, motoqueros sin casco… Las horas de la noche en que pasan los buses interdepartamentales y los vehículos pesados son de peligro absoluto. Y hace años que nadie hace nada». El transportista también recuerda el drama que sufren, con sus particularidades, quienes en este conurbano usan las rutas a Cotoca, La Guardia o Porongo. Un caso singular se produce en este último municipio. Convertido en la nueva área residencial y turística cruceña debido a la zona del Urubó y diversos balnearios, ve crecer su tráfico día a día. Pero se halla unido por una vía asfaltada simple por la que aún circulan cientos de ciclistas para quienes otrora resultaba su ruta favorita. El tráfico resulta intenso día y noche, colmado de motorizados de todo tamaño, incluidos los que llevan material de construcción para los incontables proyectos urbanos. Y, claro, en medio de una vía simple y sin iluminación, los accidentes empezaron a menudear.

La tiranía del minibús Así como pasa con el conurbano cruceño, donde las normas de tránsito son despreciadas de manera generalizada y extendida, pasa con los dos otros principales conurbanos bolivianos. El informe de la ABC señala como el segundo tramo con más transito diario a la autopista La Paz-El Alto, con 43.200 vehículos en promedio. Allí, en una de las autopistas más extrañas del mundo, pues admite paradas de minibuses y puntos peatonales, surgen también peligrosas particularidades. Se trata de algo parecido a una competencia exclusiva de este tipo de vehículos adaptados al transporte masivamente en Bolivia, pero sobre todo en El Alto y La Paz. Ya antes del ingreso a la propia vía, en el final de la avenida 6 de Marzo, los minibuses, sea temprano en la mañana o apenas empieza a anochecer, se atribuyen el derecho al bloqueo de ruta. No es extraño ver a seis o más de estos vehículos anunciando su partida y dispersados por los tres carriles de la vía. Luego, al ingresar a alguno, resulta frecuente advertir que espacios para ocho o 12 pasajeros han sido adaptados para que entren 12 o 15, con los rigores y riesgos correspondientes. El peligro mayor radica en el caso de una colisión. Las posibilidades de graves lesiones o muerte se multiplican por la presión de los pesos de los ocupantes. Este tipo de evaluaciones fueron realizadas cuando en La Paz se realizó la campaña contra el «quinto pasajero» que añadían ciertos automóviles de servicio público, los «trufis». Sólo ese «quinto pasajero» ya implicaba riesgos de decapitación o fracturas de columna y cuello debido a haberse forzado ese cambio en el vehículo. Pero la campaña cayó en saco roto, y no sólo los quintos, sino los sextos y hasta quinceavos pasajeros hoy viajan cada día jugándose la vida. Aquella norma perdió hasta el sentido de sugerencia e incluso de recuerdo. Dada la topografía paceña, la autopista se constituye en una de las contadas vías de alta y hasta vertiginosa velocidad. Pese a una incontable y frecuente sucesión de tragedias, especialmente protagonizadas por minibuses, el poder de los sindicatos de transportistas volvió a imponerse sobre cualquier normativa propuesta y hasta elementalmente vigente. Así como en el caso cruceño, en las rutas hacia el lago Titicaca y hacia Oruro no destaca precisamente el recuerdo a leyes universales de tráfico vial. Es más, hasta hace algo más de un lustro, en la avenida Costanera de la zona sur también había grupos de jovenzuelos adeptos a las competencias cuarto de milla clandestinas. Una sonada tragedia y el incremento del parque automotor las erradicaron. Algo que se ratifica en el tramo más transitado del país, según los registros de la ABC: Cochabamba-Colcapirhua, con 51.270 vehículos día. Dicha arteria conecta la capital valluna con las ciudades de Oruro y La Paz. Allí parecen confluir todos los actores que afectan a los casos cruceño y paceño. Pero además la vía se encuentra afectada por una mayor densidad urbana y zonas de esparcimiento masivo.

Fama mundial No hay reportes específicos sobre la siniestralidad en estos peligrosos tramos que se constituyen tan sólo en una muestra de lo que sucede en gran parte del país. Sin embargo, basta navegar por alguno de los buscadores de internet para advertir la frecuencia y gravedad de los accidentes vehiculares que se producen precisamente por las rutas mencionadas. Arnold añade: «También hay casos críticos, por ejemplo, en la avenida Circunvalación de Tarija, en las salidas de Yacuiba, Sucre o Potosí. Es un mal generalizado». «Se han formulado varios planes de seguridad vial tanto a nivel nacional como municipal —dice el urbanista Javier Zambrana, exfuncionario del área en la alcaldía cruceña—. En varios casos se recibió apoyo de la cooperación internacional como Suiza y Japón. Pero es un problema muy complejo. Por ejemplo, de 46 objetivos que se buscaba alcanzar hasta 2018, sólo se lograron 16 o algo así. Implica trabajos en infraestructura, educación, normativas y en medio se juegan diversos intereses o faltan más recursos». Un exjefe policial, quien tuvo entre sus destinos el correspondiente a Tránsito y prefiere guardar el anonimato, apunta especialmente a la educación: «Suelen ser tareas casi imposibles hacer que se comprenda el respeto a normas como no adelantar en curva o respetar el semáforo o cruzar en la esquina y en línea cebra. Esa es la señal. Ya lo demás llega hasta el hecho de que muchos choferes conducen en un virtual estado de drogadicción con los famosos bolos de coca combinados con energizantes, nescafé y bico. Con esa base, ni aunque tengamos autos de goma y airbags hasta para los párpados». Las estadísticas de siniestralidad parecen dar la razón a la exautoridad. El informe «Seguridad vial como garantía del derecho a la vida», de la Defensoría del Pueblo, señala que las fallas humanas son las que provocan más del 85 por ciento de los accidentes de tránsito. En promedio, 1.400 personas mueren cada año por estas causas. El 96 por ciento de los accidentes involucra a peatones. Y la multitragedia boliviana gana fama internacional. Según una evaluación internacional de la consultora estadounidense de educación vial Zutobi sobre la seguridad en las carreteras del mundo, publicado en mayo de este año, Bolivia es el décimo país del planeta en cuanto a tráfico más peligroso. «Hace unos años, muchos turistas venían a conocer ‘la carretera de la muerte’ —ironiza el exjefe policial—. ¿Qué les decimos ahora? Venga a conocer el décimo país con tránsito más peligroso? No creo que se animen, ¿no?».

