«Bola de ignorantes» Marie Claire Harp arremete contra TVNOTAS y desmiente ruptura con José Manuel (+Videos)

La conductora de televisión venezolana, Marie Claire Harp , acusó a la revista TVNotas por publicar noticias falsas y por violar su privacidad y poner en riesgo su vida. Recientemente la revista mexicana TVNotas había asegurado que Marie Claire Harp se separó de José Manuel Figueroa tras un año de relación, comentando además que la criolla le había vaciado el apartamento al cantante llevándose todas sus pertenencias y dejándolo sin nada. Ahora bien, a través de un live de Instagram con el portal TV y Novelas, la venezolana desmintió todo lo dicho por la revista y arremetió contra ellos.

Asimismo en videos publicado en su Instagram, Harp expresó « Lo que sacó esta revista me parece una verdadera falta de respeto y una invasión a mi privacidad impresionante, revelando información personal de direcciones, dónde estoy ubicada, cómo ustedes saben recientemente pasamos un susto muy grande para que esta revista vocifere».

Ahora bien, en lo que a su relación con José Manuel Figueroa respecta, la artista expresó «Ya dejen de estar empavando la relación por favor, dejen de estar diciendo tantas mentiras, bola de ignorantes».

Además, en su live de Instagram con TV y Novelas la venezolana comentó que «Tienen que informarse, José Manuel y yo estamos super bien, él está en Estados Unidos, yo estoy en casa de mi hermana por qué no me gusta quedarme sola y además decidí pasar más tiempo con mi familia ya que él iba a estar en Estados Unidos, entonces me vine a casa de mi hermana y empezaron a decir que yo lo deje y me lleve maletas» concluyó.

