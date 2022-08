Bokesa seáala a la federación tras su exclusión del Europeo: fue confirmada, no detectaron una lesión…

Entornointeligente.com /

E l incendio en el atletismo espaáol no solo no ha terminado. Sino que parece que tendrá muchos capítulos. La no selección de varios deportistas para el Campeonato de Europa de Múnich sigue generando críticas. Las primeras fueron de figuras como Asier Martínez, pero ninguna es tan dura como la de una de las afectadas: la cuatrocentista Aauri Lorena Bokesa. Seáala, directamente, a Pepe Peiró y a la Federación de Atletismo.

A través de su Twitter, Bokesa empieza mostrando una conversación con el seleccionador espaáol. Allí, Peiró confirma a Bokesa que acudirá a Múnich. «Fue una sorpresa no ir, me había confirmado que acudiría», comienza relatando Bokesa. No se queda ahí y la gravedad de los hechos aumenta.

Porque Bokesa, que venía mermada durante todo el 2022 tras una lesión en la parte del curso bajo techo, acusa a la federación de no haber detectado los problemas en su sóleo. «Los servicios médicos no supieron detectarla y eso agravó mi lesión», cuenta. Influye directamente en todo lo demás.

LINK ORIGINAL: Marca

