BogotáDecide: reviva el debate con Carlos Fernando Galán

Todos los martes, después de la emisión de noticias del mediodía, tendremos en nuestras plataformas digitales a los candidatos a la Alcaldía de Bogotá.

El turno esta vez fue para Carlos Fernando Galán, quien opinó sobre los siguientes temas:

Movilidad

“Bogotá necesita un sistema de transporte público de amplío espectro. Bogotá le apostó al Transmilenio y lo construyó a medias. Le apuesto a hacer el metro, no voy a frenar ese proyecto. Y voy a dejar sentadas las bases de la segunda línea”. “Este proyecto metro tiene los recursos del Gobierno Nacional, del Distrito, tiene la empresa Metro creada, yo no voy a frenar ese proyecto, como alcalde me voy a dedicar a que la construcción se haga de manera adecuada y de solucionar los problemas que van a aparecer, como en toda obra”.

“Hay que hacer algunas vías importantes como la ALO, haré un diseño que respete los humedales y no los afecte”. “Hay que implementar un nuevo sistema de transporte integrado, con mejores rutas. Hay que rediseñar frecuencias. Hay rutas que salen de Usme y llegan a Lisboa, son rutas que duran tres horas atravesando Bogotá. Hay que conectar mejor con el metro que viene, con Transmilenio”. “Debo ser honesto: vamos a hacer obras y esas obras van a generar traumatismos. Pero hay que tener un plan de choque para mitigar el impacto”. Seguridad

“Es mi prioridad en temas de urgencia. El primer acto de mi gobierno será un consejo de seguridad”. “Voy a crear un cuerpo técnico especializado que se va a dedicar a acompañar a las víctimas para que denuncien”. “Tenemos que luchar contra la reincidencia. Si usted solamente captura al ladrón, está haciendo muy poco. Hay que pedir más policías, pero hay que utilizar los que tenemos de manera eficiente”. “Voy a trabajar para que ataquemos las bandas que roban bicicletas. Tenemos que atacar toda la cadena delincuencial; no solo al ladrón, sino cómo se comercializa. Tenemos que trabajar la cultura ciudadana: la gente no puede comprar cosas robadas”. “Voy a trabajar para lograr recuperar a los habitantes de calle. La inmensa mayoría tiene problemas de drogas y eso no se resuelve llevándolos una noche a un sitio. Hay que tener una oferta pública, es un problema de salud pública. No logramos nada con perseguirlos, con moverlos a otros lados”. “Podemos trabajar con el Ejército en la construcción y fortalecimientos del anillo de protección, las zonas periféricas de Bogotá. Pero no estoy de acuerdo con militarizar las calles de Bogotá”.

Medio ambiente

“Cuando se hizo el pico y placa ambiental se restringía la movilización de vehículos que menos contaminaban. Los que más contaminan son los vehículos de carga, los SITP provisional. En la Alcaldía voy a garantizar que se renueve la flota de TM y SITP con vehículos que no contaminen”. “En esta administración se cometió el error de hacer unas talas que eran innecesarias. No estoy de acuerdo con talar por diseños paisajísticos. Voy a sembrar un millón de árboles en Bogotá”. “Buses de Transmilenio de la fase tres, que van a ser renovados en dos años, deben ser cero contaminantes. Los SITP debe avanzar hacia tecnologías limpias”. Corrupción

“Mi apuesta es independiente, no tengo mi candidatura hipotecada. Cuando uno se pone a coleccionar avales se pone a coleccionar compromisos”. “Vamos a tener la capacidad de diálogo con el Concejo de Bogotá. Voy a tener interlocución con los partidos sobre la base de propuestas. Nunca en la posición de ‘usted me da, yo le doy’”. “Voy a crear mecanismos para que los ciudadanos puedan seguir cada peso. La veeduría ciudadana es fundamental para controlar los recursos del Distrito”. ¿Por qué deber ser alcalde?

“Yo represento la alternativa de centro que tiene capacidad de recoger lo bueno que han hecho sectores de derecha e izquierda, de superar el pleito político que hay en Bogotá. Soy una apuesta independiente, conozco Bogotá, llevo 12 años trabajando en Bogotá, conociéndola, recorriéndola. Yo creo que esta ciudad tiene un potencial inmenso, pero también ha tenido una dificultad muy grande por cuenta de esa radicalización de la política entre unos que atacan a Peñalosa, otros que atacan a Petro, eso no le sirve a nadie, a los egos de los políticos. Yo quiero poner a la ciudad por encima de eso, trabajar para que la ciudad resuelva sus problemas. Yo quiero apostarle a una Bogotá de la gente”.

