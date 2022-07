BofA y Goldman Sachs reportan caídas en sus utilidades en el segundo trimestre

Entornointeligente.com /

Bank of America Corp (BofA) y Goldman Sachs reportaron una caída en sus ganancias en el segundo trimestre del año , en el cierre de los resultados de los grandes bancos y en línea con los de sus competidores JPMorgan Chase & Co y Morgan Stanley, ambos también con débiles ingresos de la banca de inversión.

Los banqueros de inversión de Wall Street, que el año pasado estaban agobiados por la cantidad de negocios, han visto caer la actividad en el primer semestre de 2022 por un contexto de volatilidad de los mercados de capitales, tensión geopolítica y aversión al riesgo en los mercados globales.

BofA registró una caída de casi el 34% de sus ganancias del segundo trimestre, afectado por un desplome de los ingresos de la banca de inversión, ya que la actividad fue una fracción de los niveles récord del año pasado.

La ganancia atribuible a los accionistas comunes cayó a US$ 5.930 millones, o 73 centavos por acción, en el trimestre finalizado el 30 de junio, frente a los US$ 8.960 millones, o US$ 1,03 por acción, del año anterior.

Con las salidas a bolsa congeladas y las empresas frenando operaciones, los honorarios de la banca de inversión de Bank of America cayeron un 47% a US$ 1.100 millones en el trimestre. Los ingresos del trimestre, netos de gastos de intereses, aumentaron un 6% a 22.700 millones de dólares.

La Reserva Federal de Estados Unidos ha subido las tasas de interés rápidamente, en línea con su compromiso de controlar la inflación más alta en décadas. Si bien los riesgos de recesión persisten, la medida no se ha traducido por ahora en mayores ganancias para los bancos, que suelen prosperar en un entorno de tasas de interés altas.

Los ingresos netos por intereses de Bank of America, una métrica que mide la diferencia entre los intereses ganados por los préstamos y la cantidad pagada por los depósitos, aumentaron un 22%, o US$ 2.200 millones, a US$ 12.400 millones.

Debido a la composición de su balance, BofA es el más sensible entre los grandes bancos estadounidenses a las variaciones de las tasas de interés.

«Nuestros clientes de consumo en Estados Unidos siguieron resistiendo, con unos saldos de depósitos y unos niveles de gasto que siguen siendo fuertes», dijo el presidente ejecutivo Brian Moynihan.

El gasto combinado con tarjetas de crédito y débito del banco aumentó un 11% a US$ 220.500 millones respecto del trimestre inmediatamente anterior. La cifra también aumentó un 10% interanual.

Las acciones de Bank of America, que han caído casi un 28% en lo que va de año, se mantenían estables en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Goldman Sachs Goldman Sachs Group Inc. informó de una caída del 48% de sus ganancias del segundo trimestre, la que fue amortiguada por la fortaleza de sus operaciones de renta fija, ya que los inversores revisaron sus apuestas en medio de las fuertes fluctuaciones del mercado.

Los ingresos de la unidad de mercados globales, que alberga las mesas de negociación de Goldman, aumentaron un 32%, a US$ 6.470 millones, con un alza del 55% de los ingresos por renta fija, materias primas y negociación, y del 11% en los de renta variable.

La unidad ayudó al banco a compensar una baja del negocio de banca de inversión debido a una caída en la actividad de suscripción y en las operaciones de fusiones y adquisiciones, en un contexto aversión al riesgo en los mercados mundiales.

Los ingresos de la banca de inversión de Goldman cayeron un 41% a US$ 2.140 millones, en el trimestre. Los procedentes de la suscripción de acciones y deuda disminuyeron, así como los de asesorías en materia de cotizaciones bursátiles y fusiones y adquisiciones.

Los ingresos netos del banco cayeron un 23% a US$ 11.860 millones en el segundo trimestre, y la ganancia se redujo casi a la mitad, a US$ 2.800 millones, o US$ 7,73 por acción.

La inflación galopante y el aumento de los costos de los préstamos para combatirla han sacudido los mercados financieros mundiales, obligando a las empresas a frenar su apetito por las fusiones, al tiempo que han disminuido sus esfuerzos por obtener efectivo mediante ofertas de acciones o deuda.

La gestión de activos fue otro punto débil de Goldman, con unos ingresos netos de US$ 1.080 millones, un 79% menos que en el segundo trimestre de 2021.

LINK ORIGINAL: Diario Financiero

Entornointeligente.com