Boeing anuncia redução de produção do avião 737 MAX – Mundo – Correio da Manhã

A Boeing vai reduzir a produção do 737 Max este mês, de forma a travar o crescente risco financeiro que enfrenta, já que os voos da sua aeronave mais vendida estão proibidos um pouco por todo o mundo, depois de dois acidentes fatais. A empresa informou na sexta-feira que a partir de meados de abril reduzirá a produção do avião de 52 para 42 por mês, para que se possa concentrar em solucionar a avaria no software de controlo de voo que tem sido apontado como responsável pelos acidentes. A Boeing já havia suspendido as entregas do 737 Max em março.

