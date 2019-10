Boca Juniors vs. River Plate: día, hora y canales en el mundo del superclásico por Copa Libertadores

Entornointeligente.com /

Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO ONLINE | Este martes se disputará la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores entre Boca Juniors vs. River Plate en el estadio Alberto J. Armando , más conocido como La Bombonera . El partido está pactado para las 9:30 p.m. (hora local) y será transmitido por Fox Sports Premium . Conoce los detalles, horarios en el mundo y canales en todo el mundo.

Asimismo, en caso no puedas observar el partido, puedes seguir todas las incidencias, goles, videos, resúmenes y entrevistas vía la web del diario El Comercio .

River Plate venció 2-0 a Boca Juniors en la ida de la semifinal de la Copa Libertadores | Foto: AP Gustavo Garello | AP Así llegan al partido En el partido de ida, con goles de Rafael Santos Borré e Ignacio Fernández , River Plate venció 2-0 a Boca Juniors en el estadio Monumental de Núñez . Eso ocurrió el primero de este mes, 21 días después volverán a cruzarse en el campo de los ?Xeneizes?.

Desde ese entonces, River Plate ha disputado tres encuentros, con un saldo de dos triunfos y un empate. A ello hay que añadirle la buena noticia del alta médica y la inclusión en algunos minutos de Juan Fernando Quintero . Otro jugador que ha recuperado Marcelo Gallardo es Leonardo Ponzio .

El equipo titular ?Millonario? tuvo rodaje frente a Patronato por la Superliga argentina , asimismo, repitieron el plato frente a Almagro por Copa Argentina. En la última jornada, frente a Arsenal de Sarandí , Gallardo prefirió mandar al campo un XI alterno para cuidar a los que jugarán en la Bombonera .

Competencia Fecha Local Resultado Visitante Superliga argentina 18/10 Arsenal 3-3 River Plate Copa Argentina 11/10 River Plate 2-0 Almagro Superliga argentina 06/10 River Plate 2-0 Patronato Por su parte, desde que cayeron por 2-0 en el Monumental de River , Boca Juniors solo ha disputado dos encuentros, ambos por Superliga argentina , con un saldo de un triunfo y una derrota.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro ha sido duramente criticado por su forma de juego y por el funcionamiento que plantean. Asimismo, la prensa y la hinchada calificaron de conservador el planteamiento que utilizaron en la ida de la semifinal de Copa Libertadores , pensando más en arco propio que en el visitante.

Cabe destacar que el estratega del ? Xeneize ? no ha podido contar con todo su plantel a disposición, ya que tanto Salvio como ?Wanchope? Ábila se encuentran recuperándose para el esperado encuentro por Copa Libertadores.

Dentro de los dos partidos que disputó, frente a Defensa y Justicia mostró un planteamiento pobre e incluso dos de sus referentes, Mauro Zárate y Carlos Tévez , le pidieron públicamente al estratega que ataquen más.

Competencia Fecha Local Resultado Visitante Superliga argentina 18/10 Boca Juniors 0-1 Racing Club Superliga argentina 06/10 Defensa y Justicia 0-1 Boca Juniors Podría interesarte Boca Juniors vs. River Plate: Canales en el mundo Boca vs. River: Canales en el mundo | Foto: Captura Boca Juniors vs. River Plate: Horarios en el mundo Perú – 7:30 p.m.

Uruguay – 9:30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles) – 5:30 p.m.

Colombia – 7:30 p.m.

México – 7:30 p.m.

Ecuador – 7:30 p.m.

Estados Unidos (Miami) – 8:30 p.m.

Chile – 9:30 p.m.

Argentina – 9:30 p.m.

España (miércoles) – 2:30 a.m.

Así fue el partido de ida

