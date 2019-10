Boca Juniors vs. Lanús EN VIVO ONLINE HOY: empatan 0-0 por la fecha 11 de la Superliga Argentina

Entornointeligente.com /

Boca Juniors vs. Lanús EN VIVO TRANSMISIÓN GRATIS | STREAMING EN DIRECTO HOY POR YOUTUBE | HOY Boca Juniors visita a su similar de Lanús en el Estadio Ciudad de Lanús por la jornada 11 de la Superliga Argentina 2019 . El partido será transmitido por la señal de Fox Sports , TyC Sports y TNT a partir de las 19:20 horas de Perú.

La República deportes realizará una transmisión EN VIVO del partido Boca Juniors vs. Lanús por la Superliga Argentina 2019 . En el streaming GRATIS encontrarás: alineaciones confirmadas, hora del partido de Boca, canales para ver fútbol argentino, goles, minuto a minuto, pronósticos de casas de apuestas y más.

Boca Juniors , golpeado por la eliminación en las semifinales de la Copa Libertadores 2019 a manos de River, pondrá en juego su liderazgo en la Superliga argentina cuando visite al peligroso Lanús , en la undécima fecha que se jugará entre el martes y el jueves.

Tras postergarse por las elecciones presidenciales del domingo, el campeonato argentino vuelve al ruedo con dos punteros, Boca y el sorpresivo Argentinos Juniors, ambos con 21 puntos, y con varios perseguidores a tiro como Lanús , Vélez y Racing (19), River y Newell’s (18) dentro de un certamen muy parejo.

Boca cedió su invicto en la fecha pasada con una derrota como local frente a Racing (1-0), en un duelo que los xeneizes afrontaron con suplentes ante la cercanía del cruce de semifinales de la Copa Libertadores contra River, al que debían vencer por amplio margen para pasar a la final.

Hora del partido Boca Juniors vs. Lanús EN VIVO HOY País Hora Perú 19:20 horas Ecuador 19:20 horas Colombia 19:20 horas Estados Unidos 20:20 horas México 20:20 horas Venezuela 20:20 horas Bolivia 20:20 horas Paraguay 21:20 horas Argentina 21:20 horas Uruguay 21:20 horas Brasil 21:20 horas Chile 21:20 horas España 00:20 horas Pero Boca sólo se impuso por 1-0 a su archienemigo, sufrió una quinta eliminación copera a manos de River, y esa nueva decepción hasta dejó en la cuerda floja al entrenador Gustavo Alfaro.

“Quiero tratar de terminar con estos jugadores los seis partidos que faltan (hasta el receso de verano) y después volver a mi casa y recuperar mi vida”, dijo desilusionado.

Canal para ver el partido Boca Juniors vs. Lanús EN VIVO HOY País Canales Argentina Fox Sports, Fox Premium Bolivia Fox Sports, Fox Premium Brasil Fox Sports 2 Chile Fox Sports, Fox Premium Colombia Fox Sports, Fox Premium Ecuador Fox Sports, Fox Premium Paraguay Fox Sports, Fox Premium Perú Fox Sports, Fox Premium Estados Unidos Fanatiz USA , TyC Sports Internaciona l Uruguay Fox Sports, Fox Premium Alfaro cumplió una muy buena campaña en los números al frente de Boca desde enero pasado, pero no pudo cumplir la meta de superar a River y llegar a la final de la Libertadores, una decepción que podría marcar su destino, que quedará en manos de los dirigentes que asumirán tras las elecciones de diciembre próximo en la entidad auriazul.

En este contexto, Boca Juniors deberá llevar sus urgencias a Lanús , que está tercero en el torneo y llega con confianza a este compromiso luego de clasificarse a las semifinales de la Copa Argentina con un triunfo sobre Independiente (2-0), un resultado que deja a los ‘granates’ muy cerca de ingresar en la Copa Libertadores 2020.

Boca Juniors vs. Lanús EN VIVO HOY: Posibles alineaciones Lanús : Agustín Rossi; Leonel Di Plácido, Ezequiel Muñoz, Lautaro Valenti, Nicolás Pasquini; Marcelino Moreno, Facundo Quignón, Lucas Vera; Carlos Auzqui, José Sand, Alexandro Bernabei.

Boca : Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Eduardo Salvio, Iván Marcone, Agustín Almendra, Alexis Mac Allister; Mauro Zárate, Jan Hurtado.

