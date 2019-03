Boca de urna: comediante lidera votação à presidência da Ucrânia

Entornointeligente.com / O comediante Volodymyr Zelensky deve ficar em primeiro lugar, com 30% dos votos, no primeiro turno da eleição presidencial na Ucrânia, realizada hoje (31). A informação é de uma pesquisa de boca de urna divulgada pela emissora de TV ucraniana 1+1 pouco depois do fechamento das urnas. O resultado é insuficiente para que Zelensky seja eleito e um segundo turno deve ser realizado em 21 de abril . De acordo com a mesma pesquisa, o atual presidente, Petro Poroshenko, deve ser o segundo colocado, com 18% dos votos e, portanto, disputar o segundo turno com Zelensky. O órgão responsável por apurar os votos, em cédulas de papel, tem prazo até 13 de abril para realizar a contagem e divulgar o resultado oficial do primeiro turno. Pela mesma pesquisa, a ex-primeira-ministra Yulia Tymoshenko deve receber pouco mais de 14% dos votos, ficando fora do segundo turno. Um total de 39 candidatos se apresentou nas eleições presidenciais. Pelas regras o pleito no país, um candidato só é eleito em primeiro turno se obtiver mais de 50% dos votos, como ocorre no Brasil. Esta é a primeira eleição presidencial da Ucrânia desde o pleito antecipado de maio de 2014, que foi motivado pela fuga para a Rússia do então presidente Viktor Yanukovych, diante dos protestos dos oposicionistas. Correndo por fora, o humorista Volodymyr Zerensky é considerado um “azarão”. O ator, sem nenhuma experiência política anterior, apresenta shows de sátira e, curiosamente, é o protagonista de uma série em que representa um professor que se torna presidente do país. Segundo análise da agência de notícias alemã Deutsche Welle , Zelensky aparece como uma alternativa de renovação, com apelo junto ao eleitorado jovem e discurso populista. Já Porosehnko é visto como a “velha política”, isto é, um representante das limitações das forças políticas que se alternaram no poder nas últimas gestões no país. Com uma plataforma baseada no combate à corrupção e no diálogo com a Rússia para a resolução de conflitos no país, Zelensky conduz sua campanha sobretudo por meio da Internet. *Com informações das agências públicas Deutsche Welle e Tass Saiba mais Ucrânia tem eleições com disputa acirrada Edição: Denise GriesingerLINK ORIGINAL: Agencia Brasil

Entornointeligente.com