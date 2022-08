Bob Odenkirk se despidió de Better Call Saul

Entornointeligente.com /

Odenkirk, quien coprotagonizó Breaking Bad antes de adentrarse en los orígenes de Saul Goodman en el spin-off, dijo el lunes por la noche: «Todo el mundo me ha estado preguntando cómo me siento al despedirme de Saul Goodman y Better Call Saul y bueno, no estoy respondiendo la pregunta porque es francamente difícil para mí mirar esa experiencia e incluso a ese personaje demasiado de cerca. Son demasiadas partes móviles y encajan muy bien y es un misterio para mí cómo sucedió».

Informate más Better Call Saul: el largo adiós a Jimmy McGill También agradeció a Vince Gilligan y Peter Gould , creadores de la serie, y dijo: «No hice nada para merecer este papel, pero espero haberlo ganado durante seis temporadas».

Odenkirk expresó además su gratitud por sus compañeros actores, el equipo y los fans. Al último grupo, dijo: «Gracias por darnos una oportunidad, porque salimos del programa favorito de muchas personas y podríamos haber sido odiados por simplemente intentar hacer un programa, pero nos dieron una oportunidad. y espero que lo hayamos aprovechado al máximo».

Bob Odenkirk.mp4 Twitter @mrbobodenkirk Creada por Gilligan y Gould , y producido por Sony Pictures Television, Better Call Saul se emitió por primera vez en 2015, desarrollando una apasionada base de fans y grandes elogios de la crítica. Tiene siete nominaciones al Emmy antes de la ceremonia del 12 de septiembre de este año.

