Bob Jungels se llevó la novena etapa del Tour de Francia

Entornointeligente.com /

Bob Jungels derribó las Puertas del Sol en solitario al ser el vencedor de la novena etapa del Tour de Francia disputada entre Aigle (Suiza) y Châtel (Francia), de 192,9 km, en la que Tadej Pogacar reforzó con 3 segundos más el maillot amarillo gracias a una aceleración en la recta de meta.

En una jornada de desgaste marcada por el calor, Jungels, ganador de Lieja-Bastoña y de una etapa en el Giro, se estrenó en el Tour con una hazaña considerable, rodando en solitario los últimos 60 kilómetros, haciendo inútil el esfuerzo de sus perseguidores.

El de Luxemburgo rompió el aire de un puñetazo en su día más especial. Entró victorioso en Châtel-Las puertas del Sol con un tiempo de 4h.46.39, superando en 22 y 25 segundos a los españoles Jonathan Castroviejo (Ineos) y Carlos Verona (Movistar), segundo y tercero, respectivamente. Ambos superaron al final al francés Pinot, que cedió 40.

🏆 Jerseys and rankings after stage 9

🏆 Maillots distinctifs et classements après l'étape 9 #TDF2022 pic.twitter.com/aBUP0jp02w

— Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2022

En el sector de los favoritos un nuevo aviso de Pogacar. Ningún zarpazo, pero el esloveno poco a poco va alejando a sus rivales. Ya se habían firmado tablas, pero arrancó a 200 metros de la meta, entró con Vingegaard a rueda y «picó», con 3 segundos sobre Geraint Thomas, Yates, Enric Mas y Nairo Quintana.

Las víctimas de la jornada más calurosa del Tour castigó al ruso Vlasov con una carga de 27 segundos, a Rigoberto Urán 6.27 minutos, hundido, y eliminado su compatriota colombiano Daniel Martínez, quien entró a más de 16.

🏆 When you give everything, and it pays off. 👏

🏆 @BobJungels est allé au bout de l'effort pour décrocher la victoire ! 👏 #TDF2022 | @Continental_fr pic.twitter.com/vI9RGfb4YF

— Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2022

La competencia se dirige a la segunda jornada de descanso con Pogacar como patrón absoluto, seguido a 39 segundos por el jefe indiscutible de la oposición, el danés Jonas Vingegaard, ya pasando del minuto Geraint Thomas a 1.17. Enric Mas ganó un puesto, es octavo a 1.50, y Nairo Quintana cierra el «top ten» a 2.13.

Castro y Verona con la miel en los labios, Pogacar recauda Por detrás se iban mostrando debilidades. Se descolgaron Van Aert y Urán en el grupo perseguidor. Entre los hombres de la general se rindieron Daniel Martínez y Vlasov. El desgaste iba pasando factura. Mientras Jungels se abría camino sufriendo con el maillot abierto de par en par para soportar el intenso calor, el galo Thibaut Pinot atacó lejos de la cima de Morgins, iniciando una emocionante labor de caza.

Pinot fue limandole tiempo a Jungels hasta quedarse a unos 20 segundos con 9 km para llegar a la meta. Dio la impresión de que la caza iba a ser inminente. El ciclista de Lure se creció entre los gritos de «!!Pinot, Pinot¡¡» que salían de las cunetas atestadas del ascenso, pero no logró rematar lo que hubiese sido una remontada para recordar mucho tiempo.

Le faltaron las fuerzas que tuvo Jungels, quien sufriendo un calvario logró firmar su proeza. Fue el último superviviente de la fuga del día. El corredor de Rollingem, de 29 años, ocho veces campeón nacional de crono y seis en ruta, que no ganaba fuera de su país desde 2019, no se dejó atrapar, ni por Pinot ni por Castroviejo y Verona.

Este lunes el Tour de Francia disfrutará de su segunda jornada de descanso antes de entrar en las etapas de los grandes puertos alpinos. Es la semana de las llegadas en alto en el Granon y Alpe D’Huez como citas estelares, verdaderos exámenes por la general. El martes vuelve la carrera con la décima jornada entre Morzine y Megève, de 148,1 km.

Con información de UR

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com