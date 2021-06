Bob Dylan dará su primer concierto por streaming

Entornointeligente.com / El cantautor estadounidense Bob Dylan, de 80 años de edad, dará el 18 de julio en formato virtual su primera presentación desde el inicio de la pandemia. El también premio Nobel de Literatura incluirá su repertorio clásico y canciones de su nuevo álbum Rough and Rowdy Ways, el primero en ocho años con temas originales.

El concierto, titulado Shadow Kingdom, será a través de la plataforma Veeps y los boletos cuestan 25 dólares. Estará disponible durante 48 horas después de la emisión inicial.

“Shadow Kingdom exhibirá al artista en un entorno íntimo”, se lee en un comunicado, “mientras presenta canciones de su extensa y reconocida obra creada especialmente para este evento”. (No está claro dónde se ubicará este “entorno íntimo” y si el programa se grabará previamente).

Dylan no ha actuado en vivo desde que se presentó el 8 de diciembre de 2019 en el Anthem en Washington, DC. Tenía amplios planes de gira para 2020, pero los canceló debido a la pandemia. Lanzó el álbum Rough and Rowdy Ways el 19 de junio de 2020, pero aún no ha tocado ninguna de las canciones en concierto y ha mantenido un perfil muy bajo durante 2021.

