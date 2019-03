Boavista quer esclarecimentos do Conselho de Arbitragem sobre grande penalidade

Entornointeligente.com / Álvaro Braga Júnior falava após o encontro de sábado, da 25.ª jornada do campeonato, que os leões ganharam por 2-1, graças a uma grande penalidade marcada por Bruno Fernandes aos 90+3 minutos, que foi muito contestada pelos responsáveis dos ‘axadrezados’.

O dirigente disse que o Boavista solicitará essa informação na segunda-feira junto do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), pretendendo desse modo saber se o árbitro do encontro, João Pinheiro, falou com o VAR, Rui Oliveira, acerca do lance da grande penalidade e, em caso afirmativo, o que falaram.

“Se viermos a verificar que o videoárbitro também foi de opinião que aquele lance surrealista também merecia a marcação de uma grande penalidade, entendemos que nem o árbitro deste jogo nem o senhor videoárbitro têm condições morais para poder sequer arbitrar próximos jogos do campeonato”, afirmou Álvaro Braga Júnior.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever O presidente do Boavista, Vítor Murta, também se pronunciou, dizendo que o clube exige respeito: “Não sabemos mais o que podemos fazer. Há novas tecnologias que só funcionam para alguns e para defender alguns”, lamentou.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com