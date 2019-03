Boateng ‘salta’ del grupo

Entornointeligente.com /

Boateng tenía un sueño: marcar en el Clásico del Bernabéu. Lo dijo antes de volar rumbo a Barcelona nada más despedirse de sus compañeros del Sassuolo. Pero no podrá cumplirlo. Y eso que ha tenido dos ocasiones. Como en la Copa, Valverde lo dejó fuera de la lista. Y eso que se lleva a Madrid 19 jugadores, todos los sanos excepto al alemán y Todibo que sabe que su llegada en enero ha sido un accidente y que hasta la temporada que viene no cuenta en términos reales para el equipo.

Boateng lleva cuatro partidos consecutivos sin entrar en la convocatoria. Técnicos que han trabajado con él dentro del vestuario han admitido que el internacional ghanés es un buen tipo, pero que lleva fatal no tener minutos. Y que eso podría pasar en el Barça aunque conociese el rol con el que venía. Boateng no ha tenido ni un minuto en estos partidos decisivos y, en parte, sorprende que Valverde lo deje fuera de un viaje en el que prácticamente lleva a todos. Parece un primer amago de saltar del grupo.

Si algo no quiere Valverde de aquí a final de temporada es problemas en el vestuario. Lo quiere saludable y quien no esté en la misma línea no va a tener oportunidades. No es conocido aún si la ausencia de Boateng en las últimas listas va por ese camino pero no deja de ser algo pelín sorprendente que ni haya viajado para hacer grupo al estadio donde esperaba dejar la huella de su efímero paso por el Barça.

