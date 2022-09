Bónus, bilhete de ida e Bolsonaro

Entornointeligente.com /

Numa altura marcada pela divulgação do pacote de medidas do governo para ajudar as famílias a fazer frente à inflação e aumento de preços, este Poder Público analisa as medidas e a reacção da oposição.

Vamos ainda comentar a visita de Marcelo ao Brasil e a demissão da ministra da Saúde , Marta Temido, na semana passada e que ainda não foi substituída.

Siga o podcast Poder Público no Spotify , Apple Podcasts , SoundCloud , ou outras aplicações para podcasts .

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts .

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com