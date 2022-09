BNF inhabilita cuenta bancaria del senador Silvio Ovelar

Entornointeligente.com /

El senador Silvio Beto Ovelar comentó en comunicación con radio Monumental 1080 AM que él cuenta con una empresa de reforestación y agroganadera. Dijo que la cancelación de su cuenta por parte del BNF se dio por el rebote de tres cheques.

«En una vorágine electoral, por una desatención increíble, se me pasó el hecho de cumplir con los montos, tenía un sobregiro. Lamentablemente, entraron unos montos, que no son grande, pero al superar la línea de sobregiro sellaron mis cheques y cuando te sellan tres cheques te inhabilitan la cuenta», dijo.

El parlamentario colorado aseguró que siempre fue un excelente administrador de los bienes públicos y existe una trazabilidad de sus bienes. «Algunos pueden tomar como una persecución política, pero el banco actuó correctamente», expresó.

«Si era un banco privado, probablemente me ampliaban mi crédito y no me sellaban. Pero como es un banco público, tienen sus reglas. Esto se comunicó al Banco Central del Paraguay y este, a su vez, informa a todos los demás bancos y no puedo operar», comentó.

Ovelar afirmó que a partir de ahora su prioridad será la de recuperar los cheques adelantados emitidos «ya que al presentarse esos documentos, no podrán ser pagados, y eso puede significar tres años de inhabilitación».

Silvio Beto Ovelar explicó que los montos de los tres cheques sobregirados no llegan a una sumatoria de G. 60 millones y se comprometió a honrar sus compromisos.

También comentó que para afrontar sus compromisos y cubrir los gastos de su campaña política en la recta final antes de las elecciones internas, recurrirá al uso de su madera reforestada y los animales con los que cuenta.

Asimismo, dijo que tiene muchos amigos que le pueden dar una mano.

