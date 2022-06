Entornointeligente.com /

Bán nhà MT Bùi Tá Hán P An Phú Q2 DT 4x20m, hầm – 3 lầu Giá 18, 3 Tỷ18 Tỷ 300 triệu

Đường Bùi Tá Hán, Phường An Phú, TP. Thủ Đức – Quận 2, TP.HCM

– Chính chủ Bán nhà mặt tiền đường Bùi Tá Hán An Phú Quận 2.

– Kết cấu : 4x20m, hầm trệt 2 lầu – sân thượng .

– Sổ hồng hoàn công đầy đủ, không ngập nước, không quy hoạch.

– Đường trước nhà 16m vĩa hè đường thông thoáng.

– Nằm ngay vị trí đẹp thuận tiện đi lại vào trung tâm quận 1 chỉ tầm 5 phút đi xe là tới, mọi tiện ích xung quang không thiếu gì hết, trường học, chợ siệu thị, vv,

– Nhà có hầm để xe otto phòng khách bếp, 4 phòng ngủ. 4 tolet.

– Giá Bán : 18.3 Tỷ

– LH : Mr Long 0937630169, Chuyên Viên tư vấn BĐS trung tâm nhà phố .

Bán Biệt Thự đối diện công viên đường số 34 An Phú, 8x16m, trệt 2 lầu26 tỷ 500 triệu

Đường Số 34, Phường An Phú, TP. Thủ Đức – Quận 2, TP.HCM

– Chính chủ bán Biệt Thự đối diện công viên mặt tiền đường Số 34, An Phú, KĐT An Phú An Khánh, TP. Thủ Đức.

– DT : 8x16m, trệt – 2 lầu – gara ôtô, nhà vuông vức, không lỗi phong thủy .

– – Vị trí đường Số 34 gần trường học, bệnh viện, quán ăn, siêu thị, trung tâm thương mại, Tổng cục thuế miền nam..

– Nhà xây dựng kiên cố đối diện công viên thông thoáng, mát mẻ, nhiều ánh sáng, nội thất trang nhã.

– Xe ô tô đậu hẳn trong nhà vô cùng thuận tiện.

– Thích hợp mua ở, kinh doanh, cho thuê.

– Tiềm năng tăng giá cực cao vì TP. Thủ Đức và quận 2 cũ là nơi sẽ được đầu tư làm hạ tầng đầu tiên.

Giá bán: 26, 5 tỷ thương lượng cho khách có thiện chí.

Bán gấp nhà nát đường nguyễn văn sắc thảo điền giá siêu rẻ15 tỷ

Đường Số 59, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức – Quận 2, TP.HCM

Diện tích công nhận 117.1 m2, đất ở đô thị.

DT : 8m x 16m nở hậu 9.21m

Xe ô tô vào tận nhà.

Gần trường quốc tế, bệnh viện và khu hành chính phường Thảo điền.

Ra ga tàu thủy 2 phút

Ra ga metro 2 phút

Chưa đến 128 triệu/m2 ( giá siêu rẻ )

XIN LIÊN HỆ : 0918478879 gặp Kha để ép giá!

Bán Villa Thảo Điền, Phường Thảo điền Quận 2.40 tỷ

Đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức – Quận 2, TP.HCM

Bán Villa Thảo Điền, Quận 2.

– Diện tích đất: 206m2

– Diện tích sử dụng: 525m2 gồm 1 trệt, 4 lầu

– 1 phòng khách, bếp ước và bếp khô, 4 phòng ngủ, 1 phòng xem phim, 5 phòng tắm, 6 nhà vệ sinh

– 2 phòng master rộng có bồn tắm đứng và nằm.

– Hồ bơi và sân vườn, thang máy, gần trường quốc tế Anh ngữ

♥ Giá bán: 40 tỷ

– Nhà mới 100%

– Hiện đang cho thuê $5, 000 / tháng

0945778228

BÁN BIỆT THỰ MINI GIÁ RẺ DUY NHẤT TẠI KĐT APAK 128m2 GIÁ CHỈ 26.4 TỶ26 tỷ 400 triệu

Đường Cao Đức Lân, Phường An Phú, TP. Thủ Đức – Quận 2, TP.HCM

– Chính Chủ gủi bán gấp Biệt Thự khu vực An Phú An Khánh Q2 có lề trước nhà 10m dân trí cao văn minh, yên tĩnh, rất nhiều cây xanh thoáng mát là nơi lý tưởng đáng sống.

– Vị trí di chuyển thuận tiện ra các quận trung tâm chỉ mất 5 phút và có nhiều tiện ích xung quanh như Trường học, Ngân hàng, Clb thể thao, Spa, Nhà hàng các dịch vụ ăn uống giải trí khác…

– Kết cấu : Trệt / 2 Lầu / Sân Thượng

– Diện tích : 8m x 16m

– Giá chốt nhanh : 26.4 Tỷ

Trân trọng cảm ơn anh chị đã xem tin.

Cần bán gấp NHÀ NGUYÊN CĂN mặt tiền- TML- Quận 27 tỷ 600 triệu

Đường Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức – Quận 2, TP.HCM

📢 Cần bán gấp NHÀ NGUYÊN CĂN mặt tiền- TML- Quận 2

🏡 Nhà gồm 1 trệt, 3 lầu, 4 phòng ngủ, 5 WC. Diện tích ( 58m2) ngang 4.5m, dài 13m. Có phòng thờ, sân thượng trước sau.

🏩 Không gian thoáng mát, thiết kế hiện đại sang trọng. Nhà mới xây sạch đẹp, khách mua dọn vào ở ngay.

🚗 Trước nhà đường rộng xe tải qua lại, cách đường Nguyễn Thị Định 100m, khu dân cư hiện hữu xây dựng kín, thuận tiện đi lại.

🔅 Nhà có sổ hồng riêng hoàn công đây đủ, khách mua công chứng trong ngày.

💶 Giá bán : 7 tỷ 6/ Có thể thương lượng lấy lộc cho khách có thiện chí mua nhà.

☎️ Anh chị quấn tâm vui lòng liên hệ để được tư vấn và xem nhà: 093…547…51…61( MS. Kim Anh).

SẢN PHẨM SIÊU HIẾM !!!BIỆT THỰ COMPOUND THẢOĐIỀN CHỈ 20CĂN(318M2) 65TỶ65 tỷ

Đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức – Quận 2, TP.HCM

– Chính chủ gủi bán Biệt Thự Copmound Xuân Thủy Phường Thảo Điền Quận 2.

– Khu vực an ninh yên tĩnh có bảo vệ 24/24, dân cư văn minh trí thức, nhiều cây xanh phù hợp nghi dưỡng.

– Diện tích : 260m2

– Giá : 65 Tỷ ( Thương Lượng )

========================

Trân trọng cảm ơn anh chị đã xem tin.

Chuyên Tư Vấn Mua Bán Bất Động Sản Quận 2

Nhận Ký Gủi Mua Bán Bất Động Sản Cao Cấp

Liên hệ để được tư vấn thêm : 0931567816 ( Thanh Phong )

