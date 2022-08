BMW i4 eDrive40, um eléctrico sem ansiedades

Entornointeligente.com /

A BMW iniciou o seu caminho 100% eléctrico há algum tempo, tendo começado por levantar o véu com a exibição do protótipo do i3 há uma década, ao mesmo tempo que também mostrava uma antecipação do i8, um desportivo híbrido plug-in . Um era um citadino puro, que inovava pelo facto de trazer a possibilidade de ser equipado com um extensor de autonomia, alimentado a gasolina, mas também por usar na sua composição uma série de elementos recicláveis. Já o outro apontava mira ao desempenho.

