BMG adquire catálogo do pioneiro da música eletrónica Jean-Michel Jarre

O grupo alemão de gestão musical BMG divulgou na quinta-feira que adquiriu os direitos do reportório histórico do pioneiro da música electrónica Jean-Michel Jarre.

A aquisição, cujo montante não foi divulgado, «é o maior contrato alguma vez celebrado pelo BMG em França», sublinhou o grupo em comunicado.

O negócio faz parte de uma recente tendência de compra de direitos musicais por gigantes do sector, atraídos pelos ganhos gerados através do streaming .

A BMG já detém os direitos das gravações dos três primeiros álbuns do artista, clássicos como o álbum Oxygène (1976), o primeiro sucesso mundial do artista, ou Equinoxe (1978).

O grupo alemão já controla os direitos de vários artistas importantes, como Lenny Kravitz ou Kylie Minogue.

Jean-Michel Jarre, de 73 anos, vendeu 85 milhões de discos ao longo de sua carreira e quebrou vários recordes com concertos espectaculares em todo o mundo, como um organizado em Paris-La Defense, em 1990, que reuniu 2,5 milhões de pessoas.

Mais recentemente, o streaming de um espectáculo do músico francês em realidade virtual, realizado no coração da catedral de Notre-Dame de Paris para celebrar a entrada em 2021, atraiu 75 milhões de pessoas, recordou o BMG.

«Estou feliz que o catálogo esteja aqui na Europa e que o meu trabalho continue a ser desenvolvido em boas mãos», sublinhou Jean-Michel Jarre, citado no comunicado de imprensa. «É um recomeço que me permite desenvolver novas ideias e que me dá meios para explorar novos territórios. Juntos, vamos prosperar», acrescentou.

O artista, aficionado por novas tecnologias, continua a compor e a investir no metaverso (mundo virtual). O lançamento do seu novo álbum «em modo imersivo» está programado para Setembro, adiantou fonte da sua comitiva à agência France-Presse (AFP).

Jean Michel Jarre nasceu em Lyon, há 68 anos, teve formação clássica em música, foi guitarrista de bandas rock como os Mystère 4 e The Dustbins e, em 1968, ingressou no Grupo de Investigação Musical da antiga rádio e televisão pública ORTF, dirigido pelo compositor Pierre Schaeffer (1910-1995), nome fundador da música concreta, especialista em electrónica e acústica.

The Concerts in China e Magnetic Fields» (1981), Zoolook (1984), Revolutions (1986), Waiting for Cousteau (1990), Chronologie (1993), Metamorphoses (2000), Geometry Of Love (2003) são outros álbuns que marcaram a sua carreira.

O francês é embaixador da boa vontade da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, na sigla em inglês).

