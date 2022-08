Bloquetech, soluciones de ingeniería y diseño a orillas del río Ebro

Entornointeligente.com /

«Más vale maña que fuerza». Con este refrán, y jugando con sus palabras, se podría explicar en qué consiste Bloquetech, la empresa de soluciones de ingeniería y diseño fundada por Francho Oriol y Alberto Correa en la ciudad de Zaragoza.

Su historia es la de dos amigos de la infancia que, después de acabar sus respectivas carreras de ingeniería, deciden dar el paso y montar su propia empresa para poner en práctica sus conocimientos. Durante sus casi diez años de vida, Bloquetech ha llegado a tener 102 empleados, facturando casi 3 millones de euros. ¿La clave? Un equipo multidisciplinar y muchas ganas de seguir creciendo.

Oriol cuenta que Bloquetech nace «con la idea de prestar servicios de ingeniería centrados en el desarrollo de producto mediante programas de diseño asistido por ordenador», ayudando al cliente a hacer realidad sus proyectos. Con el paso de los años y el éxito en los trabajos realizados, la empresa amplía su línea de negocio, añadiendo los de diseño. De este modo, la parte de ingeniería, sumada a la de diseño conceptual, les permite dar un servicio completo, lo que genera al cliente un valor añadido.

La empresa zaragozana se encuentra dentro de un sector con mucha competencia, además de polarizado. «Trabajamos de manera sencilla, escuchando y dando soluciones al cliente. Tenemos muy claro que cuando este tiene un problema es cuando hay que estar con él, eso queda en su memoria», resalta Oriol.

Alberto Correa y Francho Oriol, ambos CEO de Bloquetech, en las oficinas de la empresa.

Resultados Desde sus inicios en 2012, Bloquetech ha pasado de facturar 23.581 euros y tener tres empleados a ingresar 2,9 millones de euros y alcanzar los 202 trabajadores en 2018, su mejor año en cuanto a cifra de negocio y personal. Esta progresión anual se ha visto acompañada de la internacionalización de sus trabajos, que desde el año 2014 ha supuesto en torno a un 20% de las ventas totales, con presencia en países europeos como Francia, Alemania, Reino Unido o Turquía, además de países de Sudamérica como México o Brasil. En 2019, la compañía sufrió su primera bajada en la facturación (13,48%), algo que achacan a una disminución de la actividad y a una apuesta por la tecnología informática que no salió bien.

La cifra 65 puestos rediseñados en el Mercado Central de Zaragoza. En 2020 realizaron un estudio sobre el espacio, hablaron con los tenderos y adaptaron los puestos a sus necesidades.

Diseños En sus comienzos, la compañía se dedicó al desarrollo de mobiliario para establecimientos, de la mano de HMY, empresa líder del sector. Gracias al boca a boca, sus trabajos empezaron a visibilizarse y ampliaron su cartera de clientes en diversos sectores. Entre sus proyectos de innovación cabe destacar el encargo de Ferrovial para diseñar los 65 puestos del Mercado Central de Zaragoza en 2020. Realizaron un estudio sobre el espacio, hablaron con los dueños de los puestos y empezaron a desarrollar la idea. Para este proyecto, Oriol considera que «fue muy importante el poder ofrecer un servicio integral», ya que de este modo consiguieron unos espacios estéticos, funcionales y económicos.

Otro gran proyecto fue crear el espacio CORE MasterD. Un encargo complejo, que integra el diseño de un espacio multifuncional e inmersivo con las tecnologías más punteras de comunicación y contenido audiovisual. Nace con la idea de retransmitir on y offline , además de generar una interacción entre todos los usuarios, centrándose en la funcionalidad como punto principal.

Además, suma a su catálogo otros como la creación de los platós de Aragón Televisión en 2020 o del Museo de Momias de Quinto (Zaragoza) en 2018, donde diseñaron las salas del museo y las vitrinas de exposición, junto a Koxka, empresa navarra dedicada a la fabricación de muebles frigoríficos.

Vitrinas y salas de exposición del Museo de Momias de Quintos (Zaragoza).

Su último proyecto ha sido el equipamiento audiovisual del Museo Galáctica (Teruel), creado para la divulgación y práctica de la astronomía del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (Cefca).

Financiación Bloquetech da sus primeros pasos gracias a un préstamo familiar a nivel personal. Desde ese momento, se han autofinanciado reinvirtiendo los beneficios en el crecimiento de la empresa, en mejorar las instalaciones, formar a sus empleados o crear nuevas áreas de negocio. Además, tienen líneas de crédito con algunos bancos, así como diferentes productos contratados. A raíz del Covid, solicitaron dos préstamos ICO, lo que les ayudó a conseguir la liquidez suficiente para poder continuar.

Equipo, el valor más importante Equipo de Bloquetech en las escaleras de sus oficinas de Zaragoza. Multidisciplinar. Cuentan con un equipo experto en diferentes campos, lo que les permite atender el mayor número de necesidades de sus clientes. Es en la rama de la ingeniería donde se encuentra el grueso del personal, ellos conocen los programas de trabajo y tienen nociones de diferentes productos, aunque sus funciones están muy marcadas.

Formación interna. Para muchos de los trabajadores, Bloquetech es su primer contacto con el mundo laboral. Consideran que la inversión en formación va ligada a la estabilidad dentro de la empresa. Oriol cree en las primeras oportunidades y valora las aptitudes. Aunque también cuentan con perfiles experimentados, generando un aprendizaje continuo entre unos y otros.

En búsqueda de talento. Desde Bloquetech siempre están buscando personal, pues sus nuevas líneas de negocio les exigen incorporar talentos que muchas veces les cuesta hallar. Para después de verano ya tienen firmadas nuevas altas y su reto es volver a contar con cien empleados a final de año, un hito que lograron en 2018, antes de la pandemia.

La crisis del Covid, el periodo más complicado Platós de Aragón TV, uno de los proyectos de Bloquetech. La trayectoria ascendente de Bloquetech solo pudo ser frenada notablemente por el Covid. En 2020, la facturación bajó un 34%, lo que se tradujo en 1,66 millones de euros, y la plantilla se vio reducida respecto al año anterior de 81 a 48 empleados. Así lo vivió Oriol: «Fue el momento más complicado para nosotros. Te llegabas a plantear que igual la única solución era cerrar la empresa».

Vivir esta situación límite les ayudó a salir con más fuerza, las cosas volvieron a funcionar y pudieron continuar con garantías, contratando de nuevo a personal y apostando por nuevos proyectos.

Este «renacer» supuso uno de los momentos más felices para los dueños en todos estos años, junto a la constitución de Bloquetech en 2012.

Oriol cuenta que sintió un gran alivio al ver que todo iba volviendo a su cauce, y no solo por él, sino por todos sus compañeros. Destaca que sin ellos no habrían salido adelante. «Muchas de esas personas ya no solo son compañeros de trabajo, sino que se han convertido en amigos por todo lo que has compartido en este tiempo», afirma.

Si trasladamos la recuperación a cifras, cerraron 2021 con una facturación de 2,2 millones de euros y una plantilla de 65 empleados, que en junio de este año ya llega a 81, con la perspectiva de volver a las cifras alcanzadas en 2018.

El futuro En su búsqueda por ofrecer valor añadido a sus clientes y ampliar líneas de negocio, Bloquetech pondrá en marcha en los meses de octubre-noviembre un taller de fabricación de metal, que estará ubicado en Zaragoza. El objetivo de la nueva metalistería es dar soporte a sus clientes y fabricar un producto propio, ya que trabajan con unidades singulares, complicadas de encontrar en el mercado.

De esta forma, no dependerán de otras empresas, sino que ellos mismos en su propia planta elaborarán desde las patas de una mesa hasta el soporte de una pantalla.

