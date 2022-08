Bloqueos por tierras aíslan a Santa Cruz de Beni y Cochabamba

Entornointeligente.com /

Las carreteras que conectan al departamento de Santa Cruz con Beni y Cochabamba permanecen cortadas de manera indefinida. El sector campesino exige al Gobierno nacional atender sus demandas relacionadas con la titulación de tierras. Hasta ayer no había acercamiento, de modo que los movilizados anunciaron que radicalizarán la medida de presión. Hay seis puntos de bloqueo: en Ascensión de Guarayos, San Ramón, Pailón, Santa María, Cerro Grande y Buena Vista, este último en la carretera Santa Cruz-Cochabamba. Mientras los campesinos se niegan a declarar un cuarto intermedio en el bloqueo, los transportistas sufren las consecuencias, sobre todo por el riesgo de muerte del ganado que permanece cerca de 48 horas sin agua ni alimento. Hasta ayer, la fila de los vehículos varados era de unos ocho kilómetros. Entre los principales puntos del pliego petitorio de los campesinos está la titulación de sus predios, puesto que, según los dirigentes, hay comunidades que cuentan con resoluciones de asentamiento desde hace 15 años, pero los predios no fueron titulados Otra de las demandas es la anulación del Decreto Supremo 29215, que reglamenta la dotación de tierras. También se pide el análisis de las tierras fiscales no disponibles y la reversión de concesiones forestales. Los campesinos también solicitan la destitución del director del INRA, a quien consideran ineficiente. Un grupo de los campesinos movilizados llegó el lunes a la ciudad de La Paz con la finalidad de reunirse con el presidente Luis Arce Catacora y exponer sus demandas. Sin embargo, hasta ayer no fueron recibidos por el mandatario. Al respecto, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que se tuvo una primera reunión la mañana del martes. En esta se determinó efectuar mesas de trabajo con distintas instancias de Gobierno. «Esperamos que en las próximas horas podamos llegar a un acuerdo», dijo el ministro.

Al no ser atendidos por el Gobierno, los campesinos anunciaron que instalarán otro bloqueo en Beni.

